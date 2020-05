Casa desaba no bairro da Saramandaia e deixa homem ferido

Uma casa desabou na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro de Saramandaia, em Salvador, por conta do mau tempo. Os vizinhos contaram que estavam dormindo quando ouviram o barulho e uma pedra rolando e, em seguida, os estalos das paredes arrebentando. Uma pessoa ficou ferida.

A casa fica no alto de um barranco. O acesso é através de uma escada que mais parecia uma cachoeira de tanta água que rolava na manhã desta quinta. O trabalhador autônomo José Alejandro Conceição, 22 anos, estava dormindo quando percebeu algo errado.

"Acordei com o barulho de alguma coisa caindo. Depois vimos que foi uma pedra que caiu rolando. Eu levantei e logo depois veio o barulho da casa caindo", contou.

No momento do desabamento havia uma mulher e um homem no imóvel. Eles não tiveram os nomes divulgados. Ela conseguiu sair, mas ele foi atingido pelos escombros. O rapaz foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e o estado de saúde dele não foi divulgado.

A casa pertencia ao irmão de Jadson dos Santos, 35 anos, mas ele estava na casa da mãe no momento do acidente. "O rapaz que ficou ferido estava passando a noite. Ele não tinha onde ficar e, por isso, meu irmão cedeu a casa. Ele estava dormindo no chão. Foi sorte, porque a parede caiu em cima da cama", contou.

A cama ficou dependurada no barranco, enquanto objetos pessoais, móveis e itens de cozinha rolaram ladeira abaixo. Três famílias que moravam em imóveis vizinhos tiveram que deixar as casas por risco de desabamento.

Quando o CORREIO esteve no local, por volta das 10h a chuva ainda estava forte. A equipe flagrou o momento em que mais barro cedeu e que parte da estrutura que ainda restava de pé caiu. Segundo os moradores, as equipes da prefeitura ficaram de retornar ao local mais tarde para concluir o desabamento e retirar os entulhos. Vizinhos disseram que essa não é a primeira vez que a terra cede na rua Simplício da Silva. Há alguns anos parte do barranco desabou durante um período intenso de chuvas fortes.