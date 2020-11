Casa do Benin reabre com programação especial 

Um dos espaços mais importantes voltados para a cultura negra da cidade, a Casa do Benin foi reaberta para visitação após cerca de oito meses fechada por conta da pandemia do novo coronavírus. Na reabertura, além da exposição permanente com o acervo do espaço, composto por peças adquiridas por Pierre Verger em expedições à Costa do Benin, o público conta com a mostra temporária Artes do Crer, com acervo do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A Casa do Benin vai funcionar, inicialmente, de segunda a sexta, das 10h às 16h, e as visitas devem ser agendadas previamente pelo telefone 3202-7890 ou pelo e-mail casadobenin@salvador.ba.gov.br. A capacidade é limitada a 20 pessoas por horário, cumprindo os protocolos sanitários vigentes. O público pode visitar“Artes do Crer até fevereiro de 2021

Organizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), a exposição Artes do Crer marca a retomada da Casa do Benin juntamente com a celebração da Consciência Negra. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), preparou uma programação especial nos espaços culturaisaté o dia 28 de novembro.

Além da Casa do Benin, os Espaços Culturais Boca de Brasa vão abrigar exposição, diálogo, cineclube, palco aberto, stand up comedy entre outras atividades.

O espaço ficou sem visitação por cerca de oito meses por conta da pandemia do novo coronavírus (Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

Confira a programação:

Sexta (27), às 19h – O Boca de Brasa – Cajazeiras apresenta o Stand Up Comedy: Humor de Preto, com Raoni Beta, Hamilton Júnior, Jão Coutinho, Mateus Nascimento e Ivan Santos.

Sábado (28), às 19h – continuam as homenagens ao ator Antônio Pitanga com exibição do filme A Piscina de Caique e bate-papo com o diretor Raphael Gustavo e mediação do curador Lecco França. Evento virtual, para acessá-lo clique aqui.