Casa é parcialmente atingida por deslizamento de terra na Federação

Uma residência localizada na Rua Silvestre Farias, no bairro da Federação, em Salvador, foi parcialmente atingida por um deslizamento de terra, provocado pelas intensas chuvas que atingem a capital baiana nesta segunda-feira (15). Durante a manhã, a Defesa Civil (Codesal) vistoriou o local e afirmou não ter identificado danos materiais e nem vítimas.

De acordo com o laudo técnico, o talude – superfície inclinada - provavelmente foi cortado de forma irregular, “fato que contribuiu para o deslizamento”. A análise aponta que há risco de outras ocorrências semelhantes, podendo obstruir a única passagem de acesso dos moradores da rua 4 de dezembro.

Após a vistoria, uma lona plástica foi instalada no local e a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) foi convocada para fazer a remoção da terra. Segundo a Codesal, também foi encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) a avaliação da possibilidade de implantação de um acesso definitivo e de construção de uma contenção no local. À Embasa, os técnicos requisitaram o remanejamento de tubulação de risco. O proprietário da residência ao lado da atingida pelo deslizamento foi notificado a efetuar o reforço estrutural da fundação do seu imóvel.

Chuva em Salvador

Em função de uma frente fria que atua sobre a capital baiana, a previsão meteorológica prevê a ocorrência de até 90% de chuvas moderadas nesta segunda-feira. Há também a previsão para a possibilidade de ventos significativos e risco de alagamentos e deslizamentos de terra. A tendência é que o sistema permaneça amanhã (16), com possibilidade de melhora na quarta-feira (17).