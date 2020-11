Casa mais verde: 10 plantas que podem fazer a diferença na decoração e bem-estar do lar

Uma plantinha para chamar de sua e deixar a casa mais verde e cheia de vida. Quem não gosta de ter um pouquinho de natureza por perto? As plantas transformam qualquer lugar. Seja em uma casa ampla ou em um apartamento, dá para espalhar verde em todo canto, desde a varanda à cozinha. Ah, e no banheiro também. Costela-de-adão, cacto, suculenta, orquídea, samambaia e espada de São Jorge são algumas das 10 espécies listadas por decoradores e arquitetos que entendem do assunto, que dão também algumas ideias que podem deixar sua casa mais bonita e aconchegante.

Para o arquiteto Márcio Barreto, o ponto mais importante que deve ser observado ao decidir criar plantas em casa, é avaliar se há espaço e iluminação adequadas para abrigá-las: “ É preciso saber se terá tempo suficiente para oferecer os cuidados que as plantas precisam”.

Há espécies que se adaptam muito bem apenas na sombra e na iluminação natural. “É possível explorar todos os ambientes da casa, principalmente os mais acolhedores com boa entrada de luz e ventilação. As plantas possuem um poder natural de renovar a energia dos ambientes e melhorar a qualidade do ar em dias muito quentes”, complementa o arquiteto. Então, está na hora de montar o seu cantinho verde.





10 PLANTAS PARA TER EM CASA

Rosa do deserto As plantas que florescem deixam qualquer casa bonita. A arquiteta Celeste Leão (@celesteleao) sugere a rosa do deserto em ambientes da casa que não possuem ar-condicionado: “Ela é muito bem-vinda em livings, varandas, área serviço e cozinha. Porém, são plantas adaptadas ao calor e a ventilação natural”.

Cactos Os cactos são plantas ideais para compor a decoração em apartamentos, como indica a designer de interiores, Dinah Lins (@dinahlinsinteriores). “Estão entre as plantas mais procuradas no momento. Elas ficam bem na sala, por exemplo, e exigem pouca manutenção. São bem práticas, não ocupam muito espaço e necessitam ser molhadas uma vez por semana”, diz.

Costela-de-adão Com folhas grandes, a costela-de-adão chama atenção no ambiente e se destaca facilmente em composição com móveis de madeira. “Basta deixá-la em sombra fresca, uma iluminação natural boa e pouca água uma vez no mês. A costela-de adão é bem fácil de cuidar”, pontua o arquiteto Márcio Barreto (@arquiteturadobarreto).

Orquídea Simplicidade também marca presença. Para a designer de interiores e criadora do perfil @superdecoracao, Jéssica Mendes um vasinho com orquídea no rack da sala tem o seu lugar no coração e na vida da casa. “Todos os ambientes podem ter o frescor de ter um vasinho ou mais com plantas”.

Apostar em uma composição com espécies diferentes é mais uma dica na hora de decorar a casa

Suculentas Da família dos cactos, a suculenta também é uma ótima escolha para quem não tem muito tempo de cuidar de plantas, mas não abre mão de adotar uma plantinha. “Deixando perto do sol e molhando uma vez na semana, ela ficará saudável por bastante tempo. Além de ter variedade de tipos da mesma espécie, é legal explorar a harmonia dessa mistura. Vale colocá-las em prateleiras, mesas de centro ou até mesmo compor uma decoração na cozinha, perto de uma janela”, recomenda arquiteto Márcio Barreto.

Ráfia “Na entrada de casa, em um cachepot no chão, um vaso com uma ráfia. Planta em casa é a certeza de vive alguém ali”, diz a designer de interiores Jéssica Mendes, que dá mais uma ideia que pode ajudar na decoração de casa. “você pode fazer também uma parede verde na varanda, mais estruturado, ou com pallet e vasos pendurados”, completa.

Dracena Outra planta, que segundo o arquiteto Márcio Barreto faz a diferença na decoração da casa. “O ideal é que seja cultivada perto de janelas onde haja luz direta. É uma planta que precisa de carinho, então esteja sempre atento à rega e as mudanças em suas folhagens. Com folhas cumpridas e finas, ela fica ótima em vasos grandes em composição com ambientes mais amplos, como sala e varanda”, aconselha.

Palmeira A sugestão da arquiteta Celeste Leão é usar a palmeira, principalmente, nos livings e nas varandas: “O verde é terapêutico. São plantas que suportam situações adversas como o excesso de sol ou a pouca iluminação e não necessitam de rega diária. Use também em cachepots ou vasos cerâmicos”.

Espada de São Jorge É ótima para ambientes como salas, destacando-se entre dois móveis, por exemplo. A dica também é do arquiteto Márcio Barreto: “Apesar de adorar o sol, a planta não precisa ser molhada sempre e em grande quantidade. Basta regá-la uma vez na semana apenas para molhar o solo”.

Samambaia “As plantas transformam o ambiente em um espaço bonito, delicado e acolhedor. No caso das samambaias, elas podem ser usadas em estantes caídas o que dá um charme, além de trazer a natureza para dentro de casa”, afirma a designer de interiores Dinah Lins.





IDEIAS PARA SE INSPIRAR

Tudo verde Uma opção bem legal que também transforma o ambiente é o jardim vertical. Monte a sua na varanda de casa.

Terrários Os aquários de plantas caem muito bem em decorações de ambientes menores. As versões mais comuns são com cactos e suculentas.

Okedama no teto É um jardim suspenso japonês. Junte mais de uma espécie para deixar o visual mais bonito.