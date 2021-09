Casa pega fogo e incêndio mata mãe e filho de 5 anos em Vitória da Conquista

Um incêndio matou mãe e filho na cidade de Vitória da Conquista, na manhã desta quarta-feira (22). A tragédia aconteceu por volta das 6h40, na Avenida Macaúbas, no bairro Bruno Bacelar, na casa onde eles moravam.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Sarah de Jesus de Oliveira, de 33 anos, e Davi Miguel de Jesus dos Santos, de cinco anos, não resistiram e morreram no local. Um terceiro adulto, que não teve seu nome divulgado, foi socorrido por familiares e levado para uma unidade de saúde para receber atendimento médico, mas não há informações da gravidade do seu estado.

De acordo com o Blog do Anderson, um outro filho da vítima, a avó deles e um irmão da mulher, que também estavam no imóvel, conseguiram escapar após receber ajuda de moradores que passaram pelo local. Eles receberam atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas também não há informação sobre o estado de saúde deles.

O incêndio tomou conta da casa e se espalhou tão rapidamente, que foi necessário que três equipes de prontidão de combate a incêndio do do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista) atuassem para controlar as chamas. Eles permanecem no local realizando a varredura e rescaldo.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Policia Militar e da Defesa Civil também foram até o local para dar apoio na ocorrência. A causa do incêndio ainda é desconhecida.