Casa que servia de ponto de drogas é descoberta pela polícia em Saramandaia

Um imóvel usado para armazenar, embalar e distribuir drogas foi encontrado pela Polícia Militar no fim da tarde deste sábado (22), na Rua 17 de Agosto, no bairro Saramandaia. A casa foi localizada quando uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ªCIPM/Pernambués) fazia uma investida no local para combater o tráfico de drogas e um suspeito correu na direção do imóvel.

Outros suspeitos de integrar a facção foram perseguidos, mas conseguiram escapar. No entanto, após novo cerco no local, dois suspeitos foram mortos pelos policiais. Na primeira investida, os PMs apreenderam dentro da casa 413 porções de maconha, quatro balanças, uma delas industrial, 2 kg de embalagens plásticas, três facas e um celular. Os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes (Iguatemi).

Em operação conjunta no novo cerco, diferentes equipes da polícia reiniciaram as buscas pelos criminosos e informações anônimas apontaram que comparsas do bairro do Nordeste de Amaralina também estariam na região. A suposta quadrilha foi localizada e, segundo a polícia, houve confronto na tentativa de prisão. No conflito, dois homens foram feridos e socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistram.

Com o grupo, foram apreendidos ainda uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições, 263 porções de cocaína, 100 pedras de crack, 67 trouxas de maconha, 255 reais, dois celulares e cadernos com anotações da facção.

Além da 1ª CIPM, participaram da operação equipes do Comando de Policiamento Regional (CPR/Central), do COOPM e da Rondesp Central.