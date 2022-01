Casal acusado de arrombamentos é preso no Centro de Salvador

Um homem de 28 anos e uma mulher de 40 tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos, nesta quinta-feira (13), por policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, e guarnições do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na região do Terreiro de Jesus, no Centro de Salvador. Ambos são acusados do arrombamento e furto em uma loja de celulares, localizada na Avenida Sete de Setembro, em 27 de junho de 2021.

De acordo com o titular da 1ª DT / Barris, delegado Maurício Moradillo, a dupla é suspeita de outros crimes, ocorridos no Centro. “A mulher responde a dois inquéritos policiais, um por furto e outro por roubo a mão armada. O homem também responde a dois procedimentos, referentes à receptação e tráfico de drogas”, detalhou.

Ainda segundo o delegado, o casal vive em situação de rua e tem passagens em diversas unidades da Polícia Civil. “Só na Central de Flagrantes, ele teve três passagens no ano passado. A suspeita tem entradas na Deltur, 1ª DT / Barris, Gerrc, Central de Flagrantes. Na maioria das vezes por crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas”, informou.

O casal passará por exames de lesões e será encaminhado para o sistema prisional. As investigações seguem, com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis envolvidos com os arrombamentos e furtos.