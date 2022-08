Casal aposta em sabores de pudim que vão da receita tradicional à versão com licuri

Em uma panela de fundo largo derreta o açúcar com água até ficar dourado. Reserve. No liquidificador, misture uma lata ou caixinha de leite condensado, duas medidas da mesma lata de leite líquido e três ovos. Em seguida, despeje a mistura na forma reservada, cubra com alumínio e leve ao forno em banho-maria por 1h30.

A receita é de um clássico pudim de leite, mas é também o ponto de partida para um técnico de Informática que nunca tinha feito nem um brigadeiro na vida e, hoje, chega a produzir 600 unidades de pudins por mês, além de fornecê-los para sete restaurantes de Salvador.

Foi assistindo a um programa de televisão sobre empreendedorismo, em um domingo, que Felipe Amorim decidiu que ia transformar sua sobremesa favorita em um doce negócio. “No auge da pandemia, minha esposa estava trabalhando home office e meus trabalhos de atendimento de suporte e manutenção de computadores simplesmente pararam. Sempre quis empreender no ramo da alimentação, mas após assistir a um programa de televisão, vi a oportunidade de incrementar minha renda no ramo de pudins. Não deu outra: resolvi tentar”, conta.

Felipe pegou a receita antiga da avó e começou a pesquisar formas de pudim na internet. Assim que elas chegaram, iniciou a fase de testes, na qual a esposa Geisa Neves fez o papel do controle de qualidade.

“Meu marido começou a testar, durante três meses, ponto, textura e sabor. Ele ia anotando onde estava errando e não desistiu. De tanta insistência, a receita chegou no ponto ideal que a gente buscava. Ele criou o produto, eu comecei a vender e recebemos muitos elogios”.

A receita de Felipe deu tão certo que hoje é possível encontrar o pudim da Mais Caramelo (@maiscaramelo) na rede Bão Petiscaria, Casa Oriental, Frederico Bar, Le Vin Restobar, Casa de Farinha, Casa Rosada, Ponte Aérea e Regallo Pizzaria, além das vendas por encomenda no WhatsApp da marca. Em quase três anos de operação, a Mais Caramelo já alcança um faturamento de R$ 5 mil por mês, uma média de R$ 60 mil ao ano.

“Quando era criança, o pudim era a sobremesa que minha mãe fazia para o almoço de domingo. Desenvolvi minhas receitas a partir de tentativas, erros e finalmente acertos. Para mim, fazer o pudim foi uma terapia”, afirma Felipe, que ficou tão bom nisso que se arriscou a desenvolver sabores mais diferenciados, como o de licuri, hoje um dos mais vendidos.

“Atualmente, os sabores preferidos dos nossos clientes, além do de licuri, são o tradicional; o chocolate com café; Nutella; e Ovomaltine”, complementa.

Os valores variam de R$ 8 a R$ 85. O pudim vem nos tamanhos individual (130g), médio (5 fatias) e grande (10 fatias). Além do pudim, Felipe e Geisa incluíram a ambrosia e o bolo de aipim no cardápio.

A marca produz hoje mais de 20 sabores diferentes de pudim

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Para Geisa Neves, encontrar a receita ideal foi um desafio, mas superar o pudim caseiro também. “Muita gente vê o pudim como uma sobremesa simples, mas a gente se preocupou muito em aprimorar uma receita tradicional e comum para um sabor mais equilibrado e sofisticado. Muitos clientes, no início, resistiam argumentando que só comiam o pudim da mãe ou da avó, mas quando experimentavam o nosso, percebiam a diferença tanto na calda como na textura”.

Loja na Pituba

De fornada em fornada, a Mais Caramelo está se preparando para a inauguração da sua primeira loja física, na Pituba, prevista para o fim do ano. São 20 sabores diferentes de pudim. “É um espaço para que o cliente possa vir conhecer os nossos produtos. A ideia é sempre inovar em novos sabores testados e aprovados”, adianta Felipe.

Geisa acrescenta que não tem sensação melhor quando quem experimenta o pudim se transporta para uma boa memória da infância: “É uma sensação de satisfação muito grande para a gente, principalmente com essas recordações que a sobremesa consegue provocar”.



AS DICAS DE FELIPE E GEISA

. Confiança Tente várias vezes, teste sempre seu produto e não desista no primeiro erro.

. Atendimento e apresentação É garantir que o produto que o cliente vê é exatamente o que ele vai consumir. É preciso passar essa segurança de qualidade.

. Força de vontade Felipe conta que não desistiu porque à medida que aprimorava a receita, mais e mais encomendas começavam a chegar, assim como novas propostas para fornecer a restaurantes. “É transformar o empreendedorismo em um objetivo de vida”, aconselha o agora empresário.





QUEM SÃO

Felipe Amorim e Geisa Neves Criaram a Mais Caramelo, marca baiana especializada em pudins. Ele trabalha com suporte e manutenção em Informática e ela é funcionária pública.