Casal da campanha da Volkswagen registra queixa após ataques homofóbicos

Diego e Murillo Xavier, que protagonizaram uma campanha do Polo, veículo da Volkswagen, registraram uma queixa após uma série de ataques homofóbicos nas redes sociais.

Desde que a campanha foi ao ar, maior parte do público do Facebook se mostrou contrário ao fato de a montadora decidir escalar um casal gay para protagonizar a peça publicitária.

"Eu sinto medo dessas ameaças? Sim. Mas o meu compromisso com a comunidade, com a minha família e com o meus país é muito maior", comentou Diego em uma publicação.

"Infringir direitos não é liberdade de expressão, é crime. Estivemos na delegacia registrando boletim de ocorrência devidos ataques homofóbicos promovidos em rede sociais. [...] Só lembrando, a cada 36 horas uma pessoa LGBTI+ faz um boletim de ocorrência no Paraná e cada 19 horas um é assinado no Brasil", completou.

A campanha mostra dois rapazes abraçados diante de um carro iluminado por uma luz violeta e fala em evolução. "Sabe o que evoluiu junto com você? O Polo", diz o texto da legenda.

Em nota, a Volkswagen disse que "a diferença enriquece e o respeito une".

"A premissa da marca é garantir um comportamento respeitoso e inclusivo, dentro e fora da empresa, com parceiros diretos ou indiretos de negócio", diz o texto.

Em nota publicada no site Automotive Business, a Volkswagen afirmou ainda que lançou recentemente uma cartilha para toda a sua cadeia de fornecedores e rede de concessionárias no Brasil para promover o tema inclusão e diversidade no setor automotivo e em todos os graus de hierarquia da empresa. Segundo a Automotive Business, a VW afirmou ainda que apagará de suas páginas todos os comentários considerados ofensivos e desrespeitosos.