Casal de idosos assassinado no RJ será sepultado terça-feira em Fortaleza

O casal de idosos cearense assassinado na madrugada desse sábado, 25, em um condomínio no Rio de Janeiro será sepultado na próxima terça-feira, 28, em Fortaleza, onde eles moravam. Os corpos serão enterrados no Cemitério Jardim Metropolitano, no bairro Paupina, às 17 horas. O velório, previsto para o mesmo dia, começará às 15 horas.

Geraldo Pereira Coelho,73, e Oselia da Silva Coelho,72, foram encontrados mortos no apartamento onde o filho do casal morava com o ex-namorado dele, o oficial da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, 40. O militar é apontado pela Polícia Civil fluminense como o principal suspeito pela morte dos idosos. Ele também foi encontrado no imóvel inconsciente e com ferimentos pelo corpo e segue internado em um hospital da Gávea sob custódia policial.

Os idosos estavam no Rio de Janeiro desde o último dia 17 visitando o filho, o professor de inglês e influenciador digital Felipe da Silva Coelho, que havia deixado a casa da família no Ceará há alguns anos para morar com o namorado no estado fluminense. A volta do casal à Capital cearense estava prevista para a próxima terça-feira, 28, justamente no dia em que ocorrerá o sepultamento.

O traslado dos corpos para o Ceará está previsto para esta segunda-feira, 27. A morte do casal foi lamentada neste domingo, 26, pelo Colégio Ari de Sá Cavalcante, antigo local de trabalho de Geraldo. "Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade à família", diz trecho de nota de pesar divulgada pela instituição.

No sábado, 25, poucas horas após o crime, Felipe fez uma homenagem aos pais nas redes sociais. "Pra sempre juntos, nos braços do pai. Meus amores eternos. Nada vai apagar esse amor. Te amo, pai. Te amo, mãe", escreveu ele em seu perfil do Instagram.

Investigação

O duplo assassinato dos idosos cearenses está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), vinculada à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os investigadores envolvidos na apuração apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes. O militar estaria em processo de término do relacionamento com o filho do casal e ficou irritado após Felipe ter ido a um evento social em Ipanema, zona Sul carioca.

Cristiano foi encontrado com sinais de embriaguez e portava uma faca ensanguentada. No imóvel, os policiais também localizaram uma garrafa de bebida alcoólica, seringas e diversas caixas de medicamentos de uso controlado.