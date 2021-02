Casal de namorados desaparece durante viagem a Florianópolis

Um casal de namorados que vivia no Rio Grande do Sul está desaparecido desde sábado (13), em Florianópolis (SC). Bruna Licks de Oliveira, 21 anos, e o namorado, João Enzweiler, 20 anos, falaram com familiares pela última vez quando estavam na capital catarinense.

Os dois estavam há cerca de uma semana em um campinha no Campeche, que fica na cidade. Na tarde de sábado, quando iam para a praia de Canasvieiras, eles sumiram. Bruna falou com parentes por volta de 12h30, dizendo que estava gostando de Floripa e afirmando que ia encontrar com a mãe e a irmã de João depois de ir pra praia.

Depois disso, os familiares não tiveram mais notícias dos dois. Na noite de sábado, os telefones de Bruna e João pararam de receber chamadas, o que aumentou a preocupação.

Os dois viajavam com um carro Agile vermelho, que não foi localizado. A família registrou no domingo um boletim de ocorrência do desaparecimento na 7ª Delegacia de Polícia. Parentes também fizeram buscas em hospitais da região.

Essa é a primeira vez que Bruna e João viajaram juntos para fora do estado. Ele já conhecia a região, mas Bruna estava conhecendo Florianópolis. Segundo o G1, a jovem é de Canela e trabalha em uma loja de artesanatos do tio. Já o namorado mora em Gramado e trabalha em uma pizzaria.