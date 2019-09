Casal de sobreviventes da Boate Kiss se casa no Rio Grande do Sul

Foto: Reprodução/RBS TV

Um casal de sobrevivendes da tragédia na Boate Kiss se casou, neste sábado (28), em Santa Maria, cidade gaúcha em que aconteceu o incêndio. Os noivos Vinícius Martins Pozzer e Daiane Soares Muller ainda não namorava no fatídico dia.

O incêndio que atingiu a casa noturna da cidade, em 27 de janeiro de 2013, deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. O casal lembra-se claramente daquele dia e contaram ao G1 que estavam dançando perto do palco quando o incêndio começou.

"A hora que a faísca que estava no equipamento pegou no teto, a gente ficou olhando. A gente ficou meio sem reação. Aí, surgiu gente com extintor, a gente achou que ia ter uma solução. Quando a gente viu que não tinha o que fazer, que estava todo mundo saindo, a gente começou a sair também. Quando chegou na reta da porta, começou a tumultuar, aí foram apagando as luzes, foi ficando apertado, começou a se espremer. Soltei a mão dele", conta Daiane.

Vinícius não sabia se a jovem tinha conseguido sair da boate. Ele ficou na porta, procurando. "Aí foi no momento que eu me virei para respirar, puxar um ar, tentar enxugar as lágrimas, porque era muito choro, acabei encontrando a irmã dela e ela do outro lado da rua", conta o noivo.

Por incrível que pareça, foi após a tragédia que o casal percebeu que eram feitos um para o outro. "A gente estava se conhecendo. Depois daquilo, a gente viu que poxa, poderia ter perdido ele, a gente realmente se gosta e tal. A gente viu, de fato, o que a gente sentia e ficou mais firme assim", acrescenta Daiane.