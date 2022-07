Casal é encontrado morto dentro de hotel em Feira de Santana

Um casal foi encontrado morto dentro de um quarto de um hotel no centro de Feira de Santana. O crime aconteceu na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, por volta de 12h30.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 64ª CIPM foram acionados por funcionários do hotel após eles ouvirem um disparo. Ao entrarem no quarto, os policiais encontraram o casal com perfurações de arma de fogo.

Os militares isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia.

Segundo informações da TV Subaé, as vítimas foram identificadas como José Enésio Teles Ferreira, de 39 anos, e Tallya Elizia Bastos. De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos teria sido José Enésio. Ele e a companheira eram de Irecê, cidade localizada no norte do estado. Já o apart hotel seria de outra pessoa, que não teve o nome divulgado.

As circunstâncias das mortes serão investigadas pela Polícia Civil.