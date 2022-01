Casal é esfaqueado em tentativa de assalto em Amaralina

Um casal foi esfaqueado em uma tentativa de assalto na noite da virada de ano na Praia de Amaralina. O crime aconteceu por volta das 21h30, de sexta-feira (31), no Largo das Baianas.

Uma equipe da da 40ª CIPM/ Nordeste de Amaralina foi até o local e manteve contato com as vítimas. O casal foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado. As vítimas foram identificadas como Arivaldo Márcio da Apresentação, 49 anos, e Edilene Carvalho Lima, 31.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi tipificado como tentativa de homicídi. O caso deve ser investigado pela 16ª DT/Pituba.