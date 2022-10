Casal e filha morrem em batida de moto e carro em Conceição do Jacuípe

Três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente entre uma moto e um carro na BR-101, em Conceição do Jacuípe, na tarde desta terça-feira (11).

De acordo com a Polícia militar, as vítimas eram um casal e a filha, que não tiveram nomes divulgados. Os três estavam na moto e na saída da Rua Sete de Setembro, entrando na rodovia, perto da entrada do distrito de Deiró, colidiram contra um carro.

O motorista do carro não ficou ferido, apesar do carro ter ficado bastante danificado com o choque. Ele relatou que o motociclista teria passado em alta velocidade.