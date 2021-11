Casal é morto a tiros após ter casa invadida em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia

Um casal foi morto a tiros dentro da própria casa em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia, nesta terça-feira (02).



Segundo a Polícia Militar, a residência, localizada no bairro da Jaqueira, tinha sinais de arrombamento. As vítimas foram identificadas como Roniere Santos de Almeida, de 36 anos, e Mirele dos Santos Céu Lima, de 20.



De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Roniere foi encontrado em um dos quartos da casa e o de Mirele, na sala. As informações são da TV Subaé.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.