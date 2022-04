Casal é preso após agredir médico e destruir consultório em Paulo Afonso

Um homem de 18 anos e uma mulher de 46 foram presos em flagrante, no último sábado (2), em Paulo Afonso, no norte da Bahia, após invadirem a sala de atendimento de um médico, agrediram-no e danificaram seu consultório no Hospital Nair Alves de Souza.

A mulher teria iniciado as agressões após ter ficado chateada com a demora no atendimento. Policiais militares do 20º BPM foram acionados para atender a denúncia de agressão na unidade de saúde por volta de 18h de sábado. No local, a guarnição identificou três pessoas envolvidas na briga, duas delas eram o casal, que estava com a filha e foram acusados de agredir o médico plantonista dentro do consultório. Todos foram conduzidos para 18º COORPIN para o registro da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o casal ainda ameaçou funcionários da unidade hospitalar. No domingo (3), o Poder Judiciário concedeu liberdade provisória aos dois, aplicando as medidas cautelares de comparecimento em juízo, recolhimento domiciliar, proibição de acesso ao hospital e de se ausentar da comarca.

A Secretaria de Saúde do município reforça que todo o tempo que os pacientes estiveram na unidade de saúde receberam todo o atendimento necessário, inclusive acompanhados por uma das familiares dos pacientes que viram o trabalho dos profissionais.

"Mesmo recebendo todos os procedimentos necessários, dois dos pacientes entraram em surto, desacatando e ofendendo os profissionais, com palavras de baixo calão, inclusive agredindo o médico, desferindo golpes e causando lesões", informa a secretaria.

Segundo a prefeitura, o paciente ainda quebrou os equipamentos do consultório, incluindo o computador.