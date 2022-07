Casal é preso após filha de três meses ser espancada até a morte no interior do Rio

Um casal foi preso na manhã desta terça-feira (26), em Itaocara, no interior do Rio de Janeiro, pelo crime de homicídio qualificado de uma menina de três meses vítima de agressão. Gabriel da Silva dos Santos Ferreira e Vitória Carvalho Borges Barria eram os pais da criança. A menina foi levada ao hospital na sexta (22), já sem vida e com muitas manchas roxas pelo corpo.

A prisão temporária foi concedida após pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Itaocara.

De acordo com as investigações, a bebê vinha sendo agredida fisicamente pelo pai por diversos dias e apresentava lesões corporais com estágios diversos de evolução. As agressões do pai, ainda segundo as investigações, contavam com a omissão da mãe. Os pais alegaram que a menina era portadora de doença hematológica, o que justificaria a existência de manchas roxas no corpo, mas exames preliminares da necrópsia identificaram fatura na tíbia, no fêmur e traumas na cabeça, com edema cerebral.

A bebê já havia sido levada anteriormente com manchas roxas a um hospital em Itaperuna, ocasião em que o Conselho Tutelar foi alertado, iniciando o acompanhamento do caso, com a mãe afirmando, sempre, tratar-se de manifestação de doença hematológica. Até o momento os médicos que acompanharam as primeiras internações do bebê são unânimes em afirmar que as lesões não são decorrentes de doenças, mas sim de maus tratos.