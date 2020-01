Casal é preso com dois fuzis e 19 kg de cocaína na BR-116

(Foto: Divulgação/PRF)

Dois fuzis, três carregadores, cerca de 130 munições calibre 223/5.56 e 19 kg de cocaína foram apreendidos na noite da terça-feira (31) em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no BR-116, no trecho de Feira de Santana. Um casal foi preso na ação.

Segundo a PRF, a fiscalização era rotineira. Um veículo Toyota Hilux CD dirigido por um homem de 30 anos foi parado pelos agentes, que pediram os documentos do carro e do motorista. Ao perceber certo nervosismo do homem, acompanhado pela esposa e por um filho menor de idade, eles resolveram fazer mais perguntas.

O motorista deu respostas desencontradas e nervosas. Os agentes então fizeram uma revista mais intensa na Hilux e encontraram o armamento e a droga. Todo material estava escondido no assoalho do compartimento de carga da caminhonete.

O casal foi preso em flagrante e conduzido para uma delegacia em Feira de Santana, com o material apreendido. Não há informação sobre para onde foi levado o filho dos dois.

A PRF na Bahia diz que a fiscalização foi intensificada nas rodovias federais que passam pelo estado, com equipes centradas em locais e horários com mais incidência de acidentes e crimes.