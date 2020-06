Casal é preso com 'supermaconha' e 31kg de cocaína em Vitória da Conquista

Um casal foi preso pela Polícia Rodovíaria Federal (PRF) em Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia, na posse de 31kg de cocaína, 900g de pasta base, 100g de maconha e 10 porções de skunk, conhecida como "supermaconha". O caso aconteceu na noite desta terça-feira (9).

Segundo a PRF, uma equipe abordou uma caminhonete Fiat Toro conduzida por uma mulher de 25 anos, acompanhada por um homem de 37. Em conversa com os policiais, o casal disse que estava em viagem a passeio com o objetivo de visitar familiares em Juazeiro (BA). Após consulta aos sistemas da PRF, a equipe descobriu que o passageiro já tem uma extensa ficha criminal e passagem na polícia por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Desconfiados, os agentes decidiram realizar uma vistoria minuciosa no carro, os policiais encontraram os entorpecentes escondidos no sistema de caixa de som do veículo.

Os presos relataram que pegaram a droga na cidade de São Paulo e tinha como destino a cidade baiana de Feira de Santana. Informaram ainda que ganhariam R$ 3 mil pelo transporte. Eles foram encaminhados com os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia local e apresentado à autoridade policial de plantão. Inicialmente, rsponderão pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Supermaconha

Resultado de alterações genéticas, o skunk é uma droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, chegando a ser considerada como uma “supermaconha”. Por ser feita a partir da própria maconha, essa droga possui os mesmos efeitos, porém potencializados: palidez, excitação, risos, depressão ou sonolência, aumento de apetite por doces, olhos avermelhados, dilatação das pupilas e alucinações.

Os efeitos do skank podem ser cerca de sete vezes mais fortes do que os da maconha comum. Esses estímulos são tão intensos, que às vezes os danos causados no cérebro podem ser irreversíveis.

A droga possui um preço muito caro se comparado com outras drogas, já que geralmente é importado da Europa e consumido apenas por pessoas de classes sociais mais altas. A depender da região, um quilo do entorpecente pode custar R$ 30 mil.