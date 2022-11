Casal é preso e 56 kg de maconha são apreendidos pela PM em Santo Amaro

Um casal foi preso na noite da quinta-feira (17), em Santo Amaro, no Recôncavo baiano, depois que a polícia encontrou no carro em que eles estavam 56 kg de maconha.

O carro foi parado por uma equipe da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na BA-513, durante um operação de policiamento ostensivo.

Dentro do veículo estavam um homem, que dirigia, e uma mulher no banco de passageiro. Na busca, os PMs acharam os 56 kg de maconha e ainda 1g de cocaína, dois celulares e R$ 43, que também foram apreendidos.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico. Eles foram levados para a delegacia de Santo Amaro, assim como o material apreendido, inclusive o carro.

Salvador

Também na noite de ontem, policiais militares apreenderam 1kg de maconha no bairro do Costa Azul que era levado dentro do carro por um casal.

A equipe do Batalhão de Reforço Operacional (BPRO) fazia rondas na Rua Arthur de Azevedo Machado quando notou um carro com a placa violada. Eles deram ordem de parada e iniciaram uma abordagem, acabando por achar a droga.

O motorista e a carona foram levados para a Central de Flagrantes.