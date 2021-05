Casal é preso por roubar cartões e aplicar golpes em Salvador; prejuízo é de R$ 18 mil

Um casal foi preso por estelionato na manhã desta terça-feira (25), nos bairros de Ondina e do Subúrbio Ferroviário. Os dois são acusados de roubar cartões e documentos para fazer compras e empréstimos nos nomes das vítimas. O prejuízo foi de R$ 18 mil.

De acordo com o delegado Ricardo Amorim, titular da 5ª Delegacia (Periperi) e responsável pela investigação, a dupla foi descoberta após uma das vítimas registrar um boletim ocorrência.

“Em um dos casos, verificamos que a suspeita subtraiu o cartão de uma amiga. Geralmente um deles furtava, outro realizava o desbloqueio e o terceiro efetua as transações”, detalhou Amorim.

A mulher foi presa no bairro do Subúrbio Ferroviário, enquanto o homem estava em Ondina. O casal estava com pedido de prisões temporárias em aberto. “Estamos realizando diligências para localizar um terceiro envolvido”, acrescentou o delegado.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca nos bairros de Periperi e Dom Avelar. Os policiais encontraram celulares, cartões e documentos.