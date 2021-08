Casal em situação de rua teve mais 90% dos corpos queimados após incêndio

O casal que teve fogo ateado contra seus corpos no Porto da Barra durante o final da última tarde de segunda-feira (17) segue internado na Ala de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE) e em estado gravíssimo. Edilson Souza, conhecido como Rasta, e Ana Paula Franzoni estão com queimaduras em 90% e 92% de seus corpos, respectivamente.

Ana Paula está entubada na UTI do hospital, ainda inconsciente. Por sua vez, Edilson chegou ao hospital consciente, sabendo do próprio nome e está sedado, respirando por ventilação mecânica enquanto aguarda uma vaga de Terapia Intensiva após ter passado por um procedimento cirúrgico.

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) está acompanhando o caso e disponibilizou assistentes sociais e psicólogos, que estão no HGE. A pasta garantiu que, assim que restabelecerem fisicamente, todo suporte social será ofertado para que deixem a situação de vulnerabilidade e reconquistem a autonomia.

Ainda segundo a pasta, após busca nos registros foi constatado que as duas vítimas nunca aceitaram vagas nas unidades de acolhimento disponíveis em Salvador.

Investigação

Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (Barra) expediu guia de lesões corporais para o casal que foi vítima de queimaduras durante um incêndio em uma barraca onde estavam, em frente a um hotel, no Porto da Barra.

A unidade também solicitou perícia e segue com as investigações das circunstâncias do fato. O CORREIO apurou com fontes da polícia que uma dívida de drogas pode ter sido a causa do crime que, segundo testemunhas, foi cometida por um homem que fugiu após atear fogo na barraca onde o casal descansava.