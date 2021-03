Casal flagrado fazendo sexo em lancha presta depoimento e pede desculpas

Um casal foi flagrado em vídeo fazendo sexo em público em uma lancha no Litoral Norte de Santa Catarina no período de carnaval, em fevereiro deste ano.

Eles prestaram depoimento à Polícia Civil através de videoconferência nesta sexta-feira (26). De acordo com a delegada Luana Backes, responsável pelo caso, eles pediram desculpas pelo ato.

"Eles assumiram a responsabilidade do ato e afirmaram que as lanchas próximas seriam também de casais de swing", disse a delegada.

O casal é residente do estado de São Paulo, e além do ato sexual na embarcação, em meio a um grupo de pessoas, outras imagens do local também mostram mulheres com os seios à mostra enquanto dançavam em cima de embarcações.

O caso agora aguarda audiência. Os dois irão responder pelo crime de contravenção penal de ato obsceno com pena prevista de três meses a um ano de prisão, ou multa.