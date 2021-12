Casal ignora pessoas em volta e faz sexo à luz do dia em praia de SP; vídeo

Lugar movimentado, luz do dia e a possibilidade de serem detidos pela polícia. Nada disso parecia abalar um casal de Santos, litoral de São Paulo, que fazia sexo no banco da orla da cidade paulista. Um vídeo mostrando o momento viralizou nas redes sociais. Assista:

Em um dos registros, o casal aparece praticamente deitado no banco, de frente para o mar, e o homem está com a mão nas partes íntimas da jovem. Em outro momento, as imagens flagram ela fazendo sexo oral no rapaz.

Por último, os dois aparecem, de fato, consumando o ato em frente à praia. De acordo com o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso se enquadra como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Nos vídeos, que viralizaram rapidamente nas redes sociais e, também, via WhatsApp, é possível notar que o casal repara que estava sendo gravado e, mesmo assim, não se intimida. Algumas pessoas chegam a alertar a dupla da situação mas, ainda assim, acabam sendo ignoradas.