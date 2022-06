Casal morre ao mesmo tempo no Paraná, mas em locais diferentes

O casal Ildemar Schirmann e Mirtes Thoele Brum, que estavam juntos havia seis anos, morreram ao mesmo tempo, por volta das 23h da quinta última, 23, na cidade de Missal, no Paraná. Mas em locais diferentes e por motivos também distintos. Pouco antes haviam se falado em troca de mensagens.

Mirtes se encontrava em casa quando encaminhou mensagens de voz para o companheiro. Informou a ele que não estava se sentindo bem. Ildemar estava em outro local de propriedade do casal e se dirigiu às pressas de motocicleta até a mulher. No entanto, ele sofreu um acidente no caminho. O homem teve traumatismo craniano, foi levado pelo Samu até um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

No decorrer desse tempo, um dos filhos da mulher se encaminhou até a casa onde ela se encontrava, mas as portas estavam trancadas. O homem chamou o Samu, que foi até o local e entrou na propriedade. No interior da residência, os socorristas encontraram Mirtes desmaiada e a levaram ao hospital. Eles ainda tentaram reanimá-la, mas ela morreu. As informações são do portal Ric Mais, vinculado ao R7 da Record TV.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu. O corpo de Ildemar foi liberado, mas o de Mirtes segue no IML, para demais averiguações. Ambos devem ser sepultados no mesmo local, no interior paranaense.

Originalmente publicada em O Povo