Casal morre com um dia de diferença e deixa 80 cães e gatos em casa

Acumuladores de animais, os idosos Carlos D'Aguiar, 79 anos, e Terezinha de Jesus D'Aguiar, 85, morreram no mesmo final de semana e acabaram deixando 80 cães e gatos no quintal da casa onde moravam, em Salto de Pirapora, interior de São Paulo. As informações são do G1.

O casal estava junto há mais de 40 anos e costumava recolher animais abandonados nas ruas, resultando em cerca de 60 cães e 20 gatos abrigados. Carlos morreu no sábado (16) e Terezinha, no domingo (17).

Apesar da generosidade, a falta de condições financeiras dos dois não permitia que os animais vivessem em boas situação de higiene.

Segundo o G1, nos últimos dias de vida, o casal estava abrigado na casa de um vizinho e dono de um supermercado próximo, que os acolheu pelos problemas de saúde. Terezinha estava debilitada e acamada.

"Me comovi com a situação e os hospedei em casa por três meses. O Seu Carlos tinha problemas de coração, já a Dona Terezinha ficou fragilizada pela idade. Eles acumulavam muitas coisas e abrigavam muitos materiais. A casa acabou ficando inabitável", comentou José Aldo Fernandes Ramos, o vizinho que acolheu o casal nos últimos dias de vida.

A prefeitura de Salto de Pirapora foi acionada no começo de novembro para uma limpeza na casa dos idosos, que tinha sujeira, fezes e mau cheiro.

O vizinho conta que foram retirados quatro caçambas e dois caminhões de entulho e lixo acumulado, mas os 80 animais permaneceram.

Doações de ração sustentaram os cães e gatos enquanto um destino não é definido, e um grupo de voluntários e ativistas tem ajudado a encontrar um destino para os bichos.

Sobrinha do casal, Pâmela Aguiar afirma que os cães abandonados sempre foram bem tratados, mas após o casal ficar debilitado, a situação saiu de controle.

"Meus tios não foram abandonados, mas eles se isolaram em uma 'bolha'. Não aceitavam visitas, quando fomos ver, com eles já doentes, a casa estava neste estado", contou.

Ao G1, o médico veterinário João Rubens, servidor da prefeitura, afirmou que toda assistência médica e alimentícia será feita aos animais pela prefeitura, porém, não há espaço para abrigá-los em um canil público.

Canibalismo

No local, houve canibalismo entre alguns cães, mas o veterinário explicou que não é por falta de alimento, e sim por questão da organização de bandos entre animais.

"Eles se organizam em grupos, e pode ser que um grupo ataque o outro por algum desentendimento, acontecendo de um comer outro", declarou.

Um dia de diferença

Segundo a sobrinha, Pâmela, a tia morreu no domingo sem saber que o companheiro faleceu um dia antes.

Já José Aldo conta que achou estranho quando Carlos não atendeu às ligações sábado pela manhã, e o encontrou já sem vida na casa dele, onde estava hospedado.

Terezinha foi encaminhada à Santa Casa de Salto de Pirapora por causas desconhecidas, onde morreu logo em seguida, no domingo (17).