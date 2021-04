Casal morre de covid-19 em intervalo de oito dias no sul da Bahia

Foto: Acervo da família

Os aposentados Higino Barros dos Santos, 71 anos, e Nair Maria, de idade não divulgada, morreram de covid-19 num intervalo de pouco mais de uma semana em Ubatã, no sul da Bahia. O casal deixa nove filhos e vários netos.

Os óbitos causaram comoção na cidade, onde os dois eram bastante conhecidos por terem sido servidores municipais durante muitos anos.

Gino, como era conhecido, morreu na noite de segunda-feira (5), no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, oito dias após Nair falecer, no dia 29 de março.

Ele estava internado desde o dia 25 em estado grave e acabou não resistindo à doença.

De acordo com o site Ubatã Notícias, Gino atuou por décadas como motorista de transporte universitário e era responsável por levar os estudantes de Ubatã a faculdades de Itabuna.

A morte de Gino e Nair causou grande comoção na cidade. A prefeitura decretou luto oficial.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, Ubatã tem registrados 30 óbitos em decorrência da covid-19, desde o início da pandemia.