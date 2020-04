Casal pega coronavírus no 1º encontro e passa isolamento junto

Um jovem conheceu uma menina por um aplicativo de paquera e, encantado, resolveu sair com ela em um encontro. O roteiro até parecia comum nos dias de hoje, mas se transformou em uma louca história graças ao novo coronavírus. Por causa da pandemia, Nick Crawford, de 23 anos, acabou indo morar junto com a paquera de poucos dias.

A saga começou no dia 7 de março, quando o casal foi para o primeiro encontro em um bar de Nova York. "Eu realmente gostei dos olhos e do sorriso dela. Ela também parecia bastante ativa e viajada", disse Nick, ao site Market Watch. A data foi antes da Organização Mundial de Saúde (OMS) classificar o surto da covid-19 como pandemia.

Poucos dias após se encontrarem, ele começou a se sentir mal, com sintomas parecidos com os de uma gripe. Procurou uma clínica e fez um teste de influenza, que deu negativo. O médico, porém, se recusou a fazer um exame para o novo coronavírus, dizendo que tinha poucas unidades disponíveis e que Nick não era do grupo de risco.

Logo depois, o jovem descobriu que um casal de amigos, com quem tinha interagido no bar durante o encontro com a pretendente, estava com a covid-19. A recomendação, então, foi que ele e a garota ficassem em isolamento juntos. "Provavelmente, vou contar para meus netos a história de como nos conhecemos", comentou.