Casal tem caminhonete roubada após sequestro relâmpago em Porto Seguro

Logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (1°), um casal foi surpreendido com assaltantes na residência, fazendo ameaças, agressões e realizando tentativas de transferência bancária utilizando o celular de uma das vítimas. O caso aconteceu em Porto Seguro, extremo sul da Bahia.

Devido ao horário de restrição bancária, eles foram feitos reféns e colocados na caminhonete do casal. Em uma estrada que fica nas proximidades de Vera Cruz, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles foram torturados com uma arma apontada para a cabeça, recebendo ameaças de morte. Pouco mais de duas horas, o casal foi abandonado pelos sequestradores e as vítimas pediram ajuda em um posto de combustível, onde acionaram a polícia.

Uma equipe da PRF, que realizava ronda na BR 101, pela região de Eunápolis, foi informada do sequestro e que quatro homens estavam em uma caminhonete Nissan/Frontier, de cor cinza. Pouco depois, com a intensificação da vigilância, os agentes avistaram um carro suspeito em um posto de combustível.

O motorista do veículo, percebendo que a polícia deu ordem de parada, não obedeceu os agentes e fugiu do local. Após minutos de perseguição, o condutor perdeu o controle da Frontier e bateu de frente com um poste. Os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram, começando uma troca de tiros.

No entanto, os homens conseguiram fugir e as buscas prosseguem na região. Durante a ação, foram apreendidos uma escopeta, um revólver, 26 munições de diversos calibres, touca ‘ninja’, além de aparelhos celulares. Todos os materiais foram entregues à Polícia Civil.