Casal tinge cachoeira de azul em chá revelação e é criticado na internet

A ideia de tentar inovar no chá revelação acabou não dando muito certo para um casal do Mato Grosso. Para divulgar o sexo do bebê, os pais decidiram tingir a cachoeira do rio Queima-Pé, no município de Tangará da Serra, de azul.

A comemoração foi realizada neste domingo (25), mas as imagens circularam e deram o que falar nesta segunda (26).

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

"Crime ambiental. Essa história de chá de revelação já foi longe demais", escreveu um internauta. "A noção e o respeito ao meio ambiente passaram longe", acrescentou outro

Após a repercussão negativa, o casal e familiares apagaram os vídeos de suas redes sociais, mas as imagens já haviam sido salvas.

A Secretaria de Estado de Maio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) está apurando o caso para verificar se houve dano ambiental em relação ao material lançado na água.