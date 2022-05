Casamento de Lula e Janja deve ter 150 convidados; até familiares ficarão de fora

Uma das principais dificuldades encontradas pelo ex-presidente Lula (PT) e a a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, no que se refere ao casamento deles, é montar a lista, que já chega a quase 150 convidados. A cerimônia está marcada para o próximo dia 18.

Um dos critérios do casal foi incluir na lista pessoas igualmente amigas dos dois. Chico Buarque e a esposa, Carol Proner; Gilberto Gil e Flora Gil e Daniela Mercury e Malu Verçosa estão na seleta lista, que não inclui muitos familiares.

Da família de Lula, por exemplo, só 30 pessoas serão convidadas: os filhos com suas noras e genros, os netos, irmãos e cunhados. Os sobrinhos ficarão de fora, segundo a coluna de Mônica Bergamo.

Políticos com relação próxima e íntima também estariam na lista, como o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e amigos como os advogados Cristiano Zanin e Marco Aurélio de Carvalho. Nenhum deles sabe ainda onde será a festa.

Funcionários de Lula, como os seguranças que convivem diariamente, foram dispensados do trabalho no dia e devem comparecer como convidados, a pedido da própria Janja.

Segundo o Universa, do UOL, a estilista Helô Rocha, responsável pelos vestidos de famosas como ísis Valverde e Preta Gil, assina o vestido escolhido pela noiva, um longo em organza off white, coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte.