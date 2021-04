Casarão desocupado desaba no bairro do Tororó

Um casarão localizado na Rua do Amparo, no bairro do Tororó, em Salvador, desabou no fim da tarde desta quarta-feira, 21. O imóvel estava desocupado e parte do telhado desabou internamente. Não houve vítimas.

Uma equipe da Defesa Civil de Salvador (Codesal) vistoriou o casarão, e chegaram a conclusão de que há instabilidade na parede lateral do casarão, que fica ao lado de outro prédio.

Após a vistoria, foram acionadas a Secretaria de Desenvolvimento e Urbano (Sedur) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para fazer o rebaixamento da parede e para isolar a via em frente, respectivamente.