Casas Conceito: Casa TAU une modernidade urbana à natureza da Baía de Todos os Santos

2020 tem sido um ano atípico. Com o cenário da pandemia, a população foi obrigada a ficar em casa a maior parte do tempo, e a experiência de passar longas jornadas no ambiente doméstico levou muita gente a repensar a importância do lugar que se escolhe para morar. Agora imagine ter a oportunidade de viver uma casa que soma o que há de mais moderno com a exuberância da natureza tropical presente em uma ilha privativa em meio à Baía de Todos os Santos. Assim é a Casa Tau, um dos imóveis que integram a Mostra Virtual Casas Conceito 2020.

Buscando trazer soluções reais, possíveis para um plataforma online, a Casas Conceito Virtual Experience idealizou um bairro em meio à Baía, formado por dois prédios com apartamentos de 310m² e 450m² e mais 15 casas, além dos espaços de convivência inovadores, tudo isso dentro do mar, sob o enrocamento das pedras. Entre os espaços da mostra está a Casa Tau, idealizada em estilo contemporâneo, assinada pelo escritório de Marcus Barbosa Associados, que utiliza a madeira como elemento determinante na arquitetura, e 500m² totais de área construída.

A estrutura é formada por quatro ambientes projetados pelos arquitetos Rafaela Custódio, Caio Martins, Renata Cerqueira, Lydi Siqueira e Jamile Palmeira. A casa também possui um “finger” de embarque e desembarque, sendo considerado o local que abre as portas da mostra para os visitantes.

Os ambientes projetados pelos arquitetos participantes da mostra procuram oferecer uma convergência entre a modernidade urbana e a riqueza natural presente na região onde a casa está instalada, e talvez o espaço que melhor traduza essa proposta é o Natural Urbano, assinado pelo arquiteto Caio Martins. O espaço, segundo Caio, foi pensado como uma área versátil, podendo ser usado individualmente ou de forma coletiva, um ambiente que convida a sentar, conversar, ler, brindar ou mesmo se dedicar a experiências gastronômicas. O conceito deste projeto, que busca um novo olhar, uma nova maneira de enxergar o ambiente projetado”, conta.

Natural Urbano é o projeto do arquiteto Caio Martins para a Casas Conceito 2020. (Imagem: Quântica Design)

Inspirado no movimento das dunas, que ao longo dos anos ‘se movem’, ocupam novos espaços e organicamente se apropriam do que encontram pelo caminho, o espaço natural invade o ambiente interno. O projeto do piso busca remeter aos grãos de areia, enquanto a madeira presente no acabamento, interage com a vegetação nas paredes e no teto.

“As formas sinuosas de prateleiras e bancadas, com materiais moldados ou com linhas, estabelecem uma simbiose entre diferentes formas e texturas” - Caio Martins.

Para ele a integração dos materiais e das fontes de luz cria uma tensão entre funcionalidades, formas e estímulos como um todo.

Living I Sobrenatural

Fruto da colaboração entre a designer de interiores Lydi Siqueira e a arquiteta Jamile Palmeira, o Living I Sobrenatural convida os visitantes a uma sala de encontros onde tudo se integra, inclusive os elementos da natureza. “Nosso Living propõe a vida em comunhão com a natureza, e a conexão com seus elementos de poder. É sobre se perceber, também, elemento da terra e ser um com o todo. É sobre o que é natural”, explica Jamile.

O espaço conta com uma parede de pedra natural que une-se ao piso travertino bruto, e é complementado por uma mesa com uma champanheira esculpida em um desenho contínuo. Segundo as arquitetas, esse espaço há um convite para respirar, agradecer e brindar à vida.

“O elemento água penetra no ambiente como um rio que colore o centro da sala de vermelho-terra, num espelho d’água com piso de granito Vogue e iluminação âmbar. Da água, que limpa as energias, surge o fogo, que bane tudo que não serve mais. E a terra, nutrida pela água, faz nascer vida, da raiz à folha”, aponta Lydi.

designer de interiores Lydi Siqueira e pela a arquiteta Jamile Palmeira para a mostra desse ano. (Imagem: Quântica Design)

Além disso os tons arenosos revestem o ambiente permitindo que o espaço realce o espetáculo da natureza. A obra Artesão do Tempo, do fotógrafo Marcelo Negromonte, que retrata cânions, busca traduzir a amplitude e a imensidão natural, bem como as luminárias de Ingo Mauer em forma de escultura. Por sua vez, a obra luminosa Caminhando na Chuva propões acrescentar altivez e delicadeza à estética do ambiente.

Integração de Momentos

Projetado com um estilo atemporal e contemporâneo, o espaço gourmet assinado pela arquiteta Rafaela Custódio se destaca pela proposta de integração da sala de jantar ao living, com o bônus da contemplação panorâmica para a Baía de Todos os Santos.

“Por ser um ambiente integrado, cada cantinho dele é impactante para mim, mas a estante em lacca verde-oliva, com iluminação indireta, tem um charme especial”, conta. Na iluminação, a profissional trabalhou com o perfil slot, que percorre todo o ambiente, formando um lindo desenho no teto e na parede” - Rafaela Custódio

O ambiente conta com peças que são novidades no mercado de arquitetura e interiores, como as pedras do espaço gourmet em Dekton Korso, As cores do espaço alternam-se entre os tons terrosos e o branco. A madeira predominante no teto visa proporcionar mais aconchego ao ambiente. “Já os tapetes são de linhas existentes, mas os tamanhos, foram personalizados especificamente para o ambiente. Nas cortinas do espaço busquei moldar e trazer leveza ao ambiente: a escolha de tramas mais leves foi intencional para transpassar a vista”, afirma Rafaela.

Rafaela Custódio idealizou o Integração de Momentos para a Casas Conceito 2020. (Imagem: Quântica Design)

Mundo Novo

E se estamos falando em tempos de pandemia, não podemos esquecer do “home office”, foi pensando nisso que a arquiteta Renata Cerqueira projetou o Loft do Mundo Novo, espaço que é direcionado ao momento de readaptação e reinvenção de todos no que se refere às novas formas de trabalho e socialização, além da necessidade de estar mais em casa. “O espaço é totalmente integrado, com ambientes destinados a dormir, relaxar, cozinhar, trabalhar e praticar exercícios, de forma aconchegante e leve”, explica.

Segundo Renata, o espaço mais impactante é o living, que ocupa a maior parte da área, com um sofá de grande dimensão, confortável, charmoso e agregador. “É o tipo de ambiente que todos gostariam de ter em casa, perfeito para receber os amigos, assistir um filme ou ler um livro”, conta Renata. Para a profissional, o diferencial do Loft do Novo Mundo está nos detalhes e materiais que proporcionam aconchego ao visitante. Ela utilizou bastante madeira, tons leves e diferentes texturas, tendo sempre como destaque a vista para o mar.

O Loft Mundo Novo da arquiteta Renata Cerqueira integra trabalho com outras experiências. (Imagem: Quântica Design)

As paredes são 100% revestidas com acrílico, que tem como matéria-prima fragmentos de pedras. A marcenaria, idealizada sob medida, apresenta um resultado personalizado alinhado com o conceito e as necessidades específicas do projeto. Na iluminação geral são utilizadas peças mais minimalistas, com destaque às luminárias decorativas. O espaço também conta com tapetes desenhados pela arquiteta exclusivamente para a mostra.

O tour virtual da Casas Conceito 2020 está disponível através do site: www.andreavelame.com.br