Casas Conceito Virtual Experience: conheça os ambientes da Torre NIHAL

Aconchego é a palavra da vez, não importa qual é o imóvel. Seja uma casa ampla, um loft ou um apartamento, através de elementos como o uso da madeira, cores sóbrias e móveis com formas orgânicas, os ambientes se tornam cada vez mais voltados para convivência de pequenos grupos, sejam familiares ou amigos.

Essa tendência, reforçada pelo isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, está representada das mais variadas formas pelos profissionais que assinam os 33 ambientes da mostra de decoração Casas Conceito, que esse ano é totalmente virtual.

Com o nome de Casas Conceito Virtual Experience, a mostra prevê um bairro em meio a Baía de Todos os Santos, o maior litoral urbano do País, formado por dois prédios com apartamentos de 310m² e 450m² e mais 15 casas, além dos espaços de convivência inovadores, tudo isso dentro do mar, sob o enrocamento das pedras, como uma ilha particular. Todos os projetos podem ser visitados gratuitamente até dia 31 no site andreavelame.com.br.

Dentre os setores que compõem a mostra está a Torre NIHAL, com pé direito duplo e projetos de 310m², que levam a assinatura de João Armentano, Gabriel Magalhães, Milcent Arquitetura, Marcus Barbosa, Silvana Rosemberg, Gabriel Moreno, Dois A Arquitetura, Renata Lopes.

“Além das áreas comuns ao ar livre, o prédio traz uma estrutura extremamente sofisticada, inspirada nos hotéis boutique, assinada pela designer de interiores Nathalia Velame. Para isso, foi criado um rooftop, já que a piscina foi instalada na cobertura do prédio. SPA, academias, salão de festas, espaço gourmet, brinquedotecas e o lobby de acesso seguem ao máximo de rigor o estilo contemporâneo retratado na escolha do mobiliário brasileiro e internacional”, revela Andrea Velame, idealizadora da mostra.

A Casas Conceito Virtual Experience é uma realização do Grupo AV com patrocínio da Home Design, Transparence Vidros e Ilha Bimbarras e apoio da Dell Anno Salvador, Sherwin Williams, Omni Light, Uniflex Única, Home Design Casual, Basica Home e jornal Correio.

Conheça os ambientes que compõem a Torre NIHAL:

Viva La Vita

Sem paredes, o apartamento projetado por João Armentano para a Casas Conceito Virtual Experience tem como nome Viva La Vita. No pavimento inferior, a área é social, dedicada a receber amigos e família para compartilhar ótimos momentos: tem o gourmet e a sala de jantar clean para valorizar a bela vista, além da varanda externa e um grande living. O piso superior reúne a suíte máster com banheiro integrado e vista para o mar.

Ambiente criando por João Armentano

A escada que une os dois ambientes é o grande diferencial arquitetônico, um elemento escultural do projeto. Ela é feita em dois materiais: o dekton, que são os degraus que saem do piso, e o volume solto todo em chapa metálica. Uma casa atemporal, integrada, inteligente, prática e confortável feita sob medida para viver a vida.

“Nos meus projetos, gosto de criar ambientes atemporais e que proporcionam integração entre as pessoas”, comenta Armentano.

Música Congelada

Sempre presente em mostras que dialogam com o espírito de suas criações, a Dois A Arquitetura costuma prestar homenagens a grandes nomes do país que inspiram e despertam o orgulho dos brasileiros.

“Desta vez vamos prestar um tributo a toda linda indústria musical brasileira. Nosso ambiente, desde o nome que escolhemos para ele, e a inspiração que buscamos para projetá-lo, vem chamar a atenção e enaltecer o setor cultural brasileiro, que no atual momento pede socorro”, conta Ana Paula Nonato.

O amplo espaço assinado pela Dois A Arquitetura

Tecnologias e linhas essenciais da arquitetura foram usadas pela dupla para criar um lar aconchegante e contemporâneo. O apartamento conta com ambientes integrados e bem iluminados, banhados pela bela vista do mar da Baía de Todos os Santos, com uma boa dose de elegância e sofisticação. O uso de materiais naturais, como mármores, assim como os tons neutros e pastéis, favorecem o aconchego do espaço.

O vidro é o elemento da vez. Na fachada com vista para o mar, por exemplo, foi escolhido um vidro que filtra e 'seleciona' as porcentagens específicas de luz e calor que serão transmitidas para o espaço interno.

“Tudo que precisamos como proteção, luz e beleza, o vidro nos trouxe, nos permitiu criar um grande quadro vivo, pensado para valorizar a maravilhosa vista para o mar, assim temos nosso ambiente como um grande cenário, um palanque para as relações com as pessoas que convivemos e amamos, assim como com a natureza que invade”, conta Ana Claudia Nonato.

O ambiente também traz esculturas, quadros e fotografias de grandes artistas. O espaço ainda conta com peças de nomes icônicos do design brasileiro, como os mestres Jader Almeida e Sergio Rodrigues.

Apartamento 101

“A ideia sempre é, e sempre será, trazer o melhor possível para o morador e/ou usuário de determinado espaço”, destaca Gabriel Moreno, que assina o apartamento 101 da Torre Nihal, na Casas Conceito Virtual Experience.

Gabriel Moreno assina o apartamento 101 da Torre Nihal

Para o profissional, assim como o ambiente tem de ser modificado e traduzido para o estilo de vida do morador, pode-se também fazer o inverso, oferecer arquitetonicamente, a partir do local que está inserido, o que esse entorno tem de valioso, e assim modificar a experiência de vida de quem irá vivenciar este espaço.

O projeto conta com uma paleta monocromática em preto e branco mesclada com o aço inox. “Aprendi que branco e preto não é cor e sim valor, e sabendo disso buscamos trazer as cores e o calor do externo, do mar da Baía de Todos os Santos e desse céu maravilhoso da Bahia que nos abençoa”, diz Gabriel, que criou um ambiente totalmente integrado, inspirado em casal que conhece o mundo, sabe apreciar e dar valor a uma obra de arte e às coisas boas da vida, como receber os amigos ou os filhos, que não moram mais com eles.

Loft Baía de Todos Santos

A dupla Bruna e Fernanda, da Milcent Arquitetura, assina um dos apartamentos da Torre Nihal, inspirado na própria vista do entorno do empreendimento. O Loft Baía de Todos os Santos é um espaço integrado, com layout desconstruído, justamente para que, de qualquer lugar, seja possível desfrutar a vista.

Todos os ambientes foram pensados para receber família e amigos, com sofás, grandes lounges e uma área gourmet convidativa.

Ambiente da Milcent Arquitetura foi inspirado na própria vista do entorno do empreendimento

Uma das inovações propostas pela Milcent Arquitetura é um espelho d’água, revestido com mármore Del Mare, para trazer harmonia com o mar e, também, delimitar o espaço entre a sala e a varanda. Para completar essa relação entre interno e externo e trazer ainda mais natureza para dentro do espaço, uma jabuticabeira foi instalada na varanda, criando sombra e frescor.

“Nosso espaço foi pensado meticulosamente em cada detalhe para que o cliente pudesse aproveitar de todos os usos de maneira confortável”, contam as profissionais.

O espaço gourmet do Loft Baía de Todos os Santos foi projetado com uma grande ilha e mesa de jantar, para remeter às experiências gastronômicas. O piano garante a música. A estante, o colecionamento de memórias. A jabuticabeira remete à natureza através dos cheiros, e os mobiliários, a diferentes texturas.

O ambiente traz lançamentos junto a mobiliários clássicos e famosos, por já terem memórias afetivas para as pessoas. “Nosso principal intuito foi fazer com que todos os visitantes sentissem as mesmas emoções que um espaço físico traz”, pontua a dupla.

Apê acolhedor

O projeto de Gabriel Magalhães para o apartamento da Torre Nihal tem como premissas a funcionalidade e a estética contemporânea. Foi pensado para clientes que adotam uma maneira de viver condizente com a realidade dos dias atuais. Tem como inspiração o desenho e a arquitetura modernista feita no Brasil no século passado. Com este princípio criativo, o design do interior desse apartamento foi quase orgânico.

“A emoção do meu espaço vem com a total certeza de que estou projetando uma arquitetura verdadeira e condizente com o que eu acredito, livre de modismos. O ambiente é tão representativo da minha arquitetura atual, que a emoção fica real”, conta Gabriel.

A sala é, para o arquiteto, o grande ponto de destaque do apartamento. O visual para o mar e o grande jardim suspenso, por sua vez, causam um forte impacto.

Projeto de Gabriel Magalhães tem como premissas funcionalidade e estética contemporânea

O profissional utilizou revestimentos orgânicos como madeira natural, cimento e tijolinho. Por acreditar na força da relação do projeto com o entorno e a Baía de Todos os Santos, Gabriel priorizou a luz natural. Para as peças decorativas de iluminação, buscou produtos que dialogassem com a estética do espaço.

A marcenaria é um ponto importante na construção dos espaços pois precisa dialogar com os demais elementos do projeto e atender às necessidades do cliente. No mobiliário, o profissional mescla peças de lançamentos e móveis que sempre sonhou em usar e que a mostra virtual ajudou a elaborar. O ambiente também conta com um tapete exclusivo, personalizado por Gabriel, e com cortinas que entram como item de complemento do projeto.

Loft industrial

No projeto desse apartamento, com planta livre verticalizada de 310m2, Marcus Barbosa quis apresentar aos visitantes da mostra um contraponto absoluto ao projeto da Torre Orion. “Aqui tive como inspiração um loft industrial, utilizando materiais brutos, como o concreto no piso e forro em madeira carbonizada nas paredes.

Loft industrial criado pelo escritório de Marcus Barbosa

Já no piso superior, especifiquei o tijolinho na cor preta para as paredes, inclusive nas áreas íntimas, como banheiro e closet. Fiz esse apartamento como se fosse para mim, por isso escolhi a sobriedade do preto e cinza, apenas pontuando com o açafrão em algumas cadeiras e poltronas", conta Marcus.

Por se tratar de um apartamento com uma atmosfera masculina, o profissional resolveu integrar os espaços, por isso a cozinha executada pela Dell Anno está inserida ao living. Existe ainda um wine bar, com uma adega desenhada pelo escritório, assim como a mesa e o balcão que compõem o ambiente.

Esse projeto traz móveis exclusivos da Home Design, como a linha da +55 Design, mesas desenhadas por Arthur de Mattos Casas e muitas peças estrangeiras que fazem parte do catálogo de preferências do profissional, como os móveis da varanda, todos assinados por Paola Lenti, representada pela Casual Móveis.

As poltronas do living e do longe, assim como as cadeiras de jantar, foram escolhidas na Minotti. O balanço Louis Vuitton no quarto do casal faz parte do conjunto de peças que dão um toque de exclusividade ao projeto.

"Gosto muito do luminotécnico desenvolvido com perfis e luminárias da Vibia representadas pela Omni Light, um dos itens que curto muito no projeto também é o tapete desenhado pelo escritório e produzido pela Punto e Filo da Uniflex Unica", pontua.

Para fechar o projeto, Marcus contou com a consultoria de Rita Camara na seleção das obras de Antonio Dias, Christian Cravo e um relevo de sua autoria.

Píer 45

Um homem moderno, que ama curtir uma casa contemporânea e urbana, mas sem perder a conexão com o mar. Essa foi a inspiração de Renata Lopes para criar o Píer 45, espaço totalmente integrado e que valoriza a vista para a Baía de Todos os Santos.

Renata Lopes assina o Píer 45

Um dos pontos de destaque do apartamento é a escada que, pela leveza com que foi construída, se tornou uma obra de arte. Como piso, Renata utilizou o Pietra Lombarda, da Portobello; a iluminação indireta conduz o projeto com fitas de led em estantes, embutidas em locais pontuais para valorizar obras de arte, tudo somado à exuberante iluminação natural.

A marcenaria sob medida traz personalidade e exclusividade ao projeto, junto com elementos naturais, como pedras e paisagismo. Também foram usados tapetes de linha e cortinas, com design especial e funcionalidade. Para compor e harmonizar o ambiente, também estão presentes várias obras de arte.



