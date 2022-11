Casimiro tem 2ª maior transmissão no Brasil com estreia da seleção

A estreia do Brasil com vitória sobre a Sérvia por 2 a 0 foi o segundo jogo mais visto da história da internet brasileira só com as transmissões do streamer Casimiro Miguel. As lives, que foram realizadas na Twitch e no YouTube, somaram um pico de 3,8 milhões de usuários simultâneos, perdendo apenas para a final da Champions League de 2020, transmitida pelo Facebook Watch, que alcançou 4,3 milhões durante Bayern x PSG.

Casimiro superou o clássico Fluminense x Flamengo na final da Taça Rio do Cariocão 2020, jogo que foi exclusivo da internet, diferentemente da partida de hoje, que estava na TV aberta e na TV paga, além de disponível também no streaming pelo Globoplay, ge e Fifa+.

Dessa audiência, a maior parte ficou no YouTube, que alcançou quase 3,5 milhões de usuários ao mesmo tempo. A transmissão teve narração de Luis Felipe Freitas e participações de Júnior Baiano e Juninho Pernambucano, além do próprio Casimiro. O trabalho contou ainda com equipe presente no Qatar, com profissionais como os repórteres André Hernan e Isabela Pagliari.

A "CazéTV" exibe um jogo por dia ao vivo na internet na Copa do Mundo graças a um acordo entre Casimiro, a LiveMode e a Fifa. Além dos 22 duelos transmitidos com imagens, o streamer tem direitos de usar os melhores momentos com pequenos atrasos nos outros 42 jogos da Copa.



