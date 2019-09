Caso Ágatha: Porchat e Carioca batem boca pelo Twitter

Os humoristas Fábio Porchat e Márvio Lúcio, o Carioca, bateram boca no Twitter por conta da repercussão da morte da menina Agatha Félix. O desentendimento começou depois que alguns famosos postaram mensagens de luto pela morte da menina de 8 anos que foi atingida por um tiro nas costas, quando estava dentro de uma kombi no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Acusando os artistas de oportunismo com a tragédia, Márvio Lúcio escreveu em sua rede social que estava "só de olho na lacração fazendo campanha contra a violência no Rio...". "Desculpa, mas tem muitos ali que todos sabem que gostam muito da farinha e da erva... Alimentam o mecanismo e querem bancar a paz? Hipocritas! É o Poste mijando no cachorro...", criticou.

Em resposta, Fábio Porchat criticou o ex-integrante do Pânico e pediu sugestões para um debate. "Vamos discutir a descriminalização então? Vamos discutir política pública? O que você sugere? Guerra as drogas? Não tem funcionado. Não sei se você chegou a ver que mataram uma menina de 8 anos. Mas a culpa é da lacração mesmo", disse Porchat.

Em resposta a Porchat, Carioca pediu respeito à sua opinião. Quem se pronunciou, porém, não foi Porchat, mas seu colega de Porta dos Fundos, Gregório Duvivier. "CLARO! A culpa da maconha. Pqp. Gênio", disse, com ironia. Carioca rebateu dizendo que já foi vítima da violência no Rio de Janeiro, afinal perdeu o primo PM, o pai foi baleado há 8 anos e viu um amigo ser assassinado. Além do desabafo, Carioca provocou Duvivier: “Não olho a violência de binóculos do Leblon para o Vidigal”.

Apesar de mostrar empatia, Duvivier retrucou. "Meu amigo, sinto muito pelas suas perdas. Mas a maconha não tem porra nenhuma a ver com elas. Você tá sendo manipulado. A culpa é do Estado, a culpa é da proibição que, ela sim, fomenta o tráfico. Abs".