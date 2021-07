Caso Atakarejo: polícia cumpre mandados em terceira fase de operação

A polícia deflagrou a terceira fase da Operação Retomada foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de envolvidos nas mortes do tio e sobrinho Bruno Barros e Yan Barros, no Atakarejo. Nessa terça-feira (6), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu inquérito policial sobre o caso.

Os envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado, omissão de socorro e ocultação de cadáver. Entre os indiciados estão suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina e seguranças do Atakarejo. Além das prisões, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos - um deles, na sede do supermercado, onde foram recolhidos livros de ocorrências administrativas, computadores e aparelhos celulares.

“Essa terceira fase acontece após a chegada de laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), nos quais foram verificados novos integrantes, em razão da análise do circuito de câmeras de segurança do supermercado”, explicou a presidente do inquérito, delegada Zaira Pimentel.

A partir da abertura do inquérito, nasceram novas investigações. “Estou apurando também um crime de tortura, um falso testemunho e um furto. Esse inquérito não só versa sobre o homicídio de tio e sobrinho, mas também sobre outros crimes”, finalizou a delegada.