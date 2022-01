Caso de jovem que acordou com barriga aberta após encontro em Guarapari viraliza na web

Desde o fatídico vídeo de Felipe Smith que a cidade de Guarapari, no Espírito Santo, não era tão comentada nas redes sociais quanto na manhã desta segunda-feira (31). O motivo deste retorno à fama foi bem menos cômico que o do autor do bordão "Guarapari, Búzios é minha arte": um rapaz que teve a barriga aberta após um encontro com uma garota.

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, mas só agora chegou ao conhecimento dos detetives da internet, que apontaram diversas teorias para explicar o que teria acontecido. Uma das versões que se popularizou foi a de que garota que estava com ele no "date" o fez de cobaia.

Explica-se: a jovem seria uma estudante de medicina e sonhava em ser cirurgiã. Após usar substâncias ilícitas, ela teria resolvido transformar o desejo em realidade ali mesmo e, com uma garrafa ou faca (as versões divergem sobre a arma do crime) abriu a barriga e arrancou as tripas do rapaz, igualmente chapado.

Já outra versão aponta que, na verdade, teria sido uma briga de casal, onde ambos se agrediram e o corte profundo na barriga seria mero efeito colateral das mútuas agressões.

E é verdade?

A resposta sobre o que teria acontecido ninguém tem - só os jovens envolvidos na celeuma. Porém, é verdade que um jovem de 20 anos teve um corte profundo, onde dava para ver inclusive o intestino. O fato aconteceu na Praia do Ermitão, que é quase deserta, de acordo com o jornal Gazeta do Espírito Santo.

De acordo com a polícia local, o rapaz de fato estava com uma garota no local. O casal faria uma despedida, uma vez que o jovem iria para os Estados Unidos. As últimas imagens registradas no local mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria.

Nas imagens seguintes o jovem já aparece com o corte. Na areia da praia a Polícia Militar encontrou o que supostamente seria a outra parte do intestino do rapaz. O material foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML).

O casal de jovens ainda não foi ouvido pela Polícia Civil, o que deve acontecer esta semana.

Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", segundo a nota da Polícia Civil.

O rapaz segue internado no Vitória Apart Hospital. O hospital informou, por meio de nota enviada ao jornal Gazeta, que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

Também por nota, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que na Praia do Ermitão, localizada ao final da Praia do Morro, teria pertences dos envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca, que ocorreu durante a madrugada.

“Em seguida os militares prosseguiram ao local para verificar os fatos. Após percorrerem uma trilha de aproximadamente um quilômetro, os militares visualizaram sangue na areia da praia, garrafas quebradas, e pedaços de órgãos da vítima”, diz a nota.

"Sendo assim, a guarnição fez contato com a Polícia Civil relatando sobre o ocorrido, para conhecimento e providências cabíveis. A vítima deu entrada no hospital Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas. A situação foi informada a DHPP”,diz a nota da Polícia Militar.