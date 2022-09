Caso Geovane: PM’s acusados de matar jovem na BA vão ao STJ para evitar júri popular 

Depois perder todos os recursos possíveis no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no intuito de impedir que os réus sejam julgados por um júri popular, a defesa dos sete PM’s do Caso Geovane tentará reverter a situação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão da remessa dos autos para Brasília foi publicada na manhã desta quarta-feira (01), no Diário Oficial da Bahia.

A morte de Geovane Mascarenhas, 22 anos, veio à público após o CORREIO ter tido acesso, com exclusividade, às imagens da abordagem de três policiais militares à vítima, no dia 02 de agosto de 2014, na Calçada, última vez em que ele foi visto com vida. Após ser decapitado dentro da base da Rondas Especiais (Rondesp), no Lobato, Geovane teve os órgãos genitais, as mãos e as tatuagens arrancados. Seus restos mortais foram cobertos com plástico, carbonizados e deixados em dois pontos distintos de Salvador, para dificultar sua identificação.

Depois das investigações da Polícia Civil, o MP-BA denunciou 11 PMs pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e ocultação de cadáver. Porém, em março de 2018, o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) divulgou os nomes de sete deles, que vão à júri popular. Os outros quatro foram inocentados.

Além do então cabo Jesimiel, os policiais que tiveram seus nomes publicados no DJe são: o subtenente Cláudio Bonfim Borges, o sargento Daniel Pereira de Souza Santos; e os soldados Roberto Santos de Oliveira, Alan Moraes Galiza dos Santos e Alex Santos Caetano. Já o soldado Jailson Gomes Oliveira irá à júri pelos mesmos crimes, com exceção de ocultação de cadáver.

STJ

No dia 19 de julho deste ano, a defesa dos policiais pediu ao TJ-BA para o processo fosse encaminhado às cortes superiores – Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), mas negado pela 2ª Vice-Presidência, assinada pela desembargadora Márcia Borges Faria. Porém, a defesa recorreu a um recurso extraordinário, que foi concedido pelo TJ-BA na manhã desta quarta.

“A gente vê essa questão de o recurso ter subido para os tribunais superiores como uma vitória. Vamos ter aí uma corte mais isenta sobre a situação, uma corte que não foi influenciada por algumas matérias tendenciosas. Então, estamos confiantes na absolvição de todos, porque nós sabemos que já temos policiais que foram inocentados nesse processo e há chance de absolver o restante. Eles estão sofrendo por um crime que não cometeram”, declara o advogado dos acusados, Dinoemerson Nascimento.

No STJ, o processo será distribuído para um relator, que ficará à frente de toda a tramitação. Não há previsão para que esse julgamento aconteça. “A defesa espera que os pedidos sejam apreciados o quanto antes, mas não tem como trazer um prazo, porque depende muito quantidade de pautas lá nos tribunais superiores”, diz o advogado dos acusados, que pretende também recorrer ao STF.

Manobra

No entanto, não é o que diz o advogado da família de Jurandy, Paulo Kleber Carneiro. Segundo ele, a intenção é que os policias sejam julgados pela menor quantidade de crimes, levando em consideração a extinção da punibilidade, pelo Estado, do direito de sentenciar ou de executar uma pena imposta a alguém por conta da expiração do tempo limite.

“Todos esses recursos é uma manobra que têm a finalidade de atrasar o processo e, principalmente, obter a prescrição de alguns crimes, devido à demora do STJ, porque são muitos processos para serem avaliados. Por exemplo, o crime de ocultação de cadáver e sequestro têm as prescrições de nove e doze anos, respectivamente”, diz Paulo Kléber Carneiro.

Apesar da confiança de Dinoemerson de que os policiais serão inocentados, Paulo Kleber relembra que a defesa do PM’s já sofreu uma derrota do próprio STJ, logo no início da instrução processual.

“Foi no final de 2017. A defesa deles entrou com recurso no STJ contra o recebimento da denúncia do Ministério Público, pedindo absolvição sumária, alegando ausência de provas que ligassem os policiais ao homicídio, mas foi negado. A partir daí, foram iniciadas as audiências e a juíza entendeu que os policiais devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Eles entraram com todos os tipos de recursos, mas todos negados e agora vão novamente ao STJ, que, acredito, não vão conseguir nada também”, declara.

Omissão

Além do processo criminal, os policiais respondem ainda ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD), de Portaria 56D/291-15/15. A investigação já foi concluída. Ou seja, a Corregedoria da PM encerrou suas apurações e desde março deste ano o relatório está no Comando-Geral da PM, no Quartel dos Aflitos, à espera do parecer do comandante-geral, coronel Paulo Coutinho.

A reportagem procurou mais uma vez a PM para saber qual o posicionamento da instituição em relação à conclusão do PAD, mas até o momento não tive resposta. O andamento do PAD é acompanhado também pela Defensoria Pública do Estado (DPE/BA), através da Coordenação Especializada de Proteção aos Direitos Humanos, que vem cobrando um posicionamento de Coutinho, mas, até então, também sem sucesso.