Caso Marcelo Arruda: Homem responsável pelas câmeras do clube é encontrado morto

Um dos diretores da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf), Claudinei Coco Esquarcini, foi encontrado morto neste domingo (17), em Medianeira, Paraná. A defesa da família de Marcelo Arruda, petista morto durante o aniversário, confirmou que o vigilante faleceu.

De acordo com o site Metrópoles, a suspeita é que Claudinei tirou a própria vida. Ele era o "responsável pelo fornecimento de senhas" das câmeras de segurança do local onde o petista estava fazendo a festa de aniversário. O acusado de ser o autor do crime, Jorge José Guaranho, que continua internado em estado grave, viu as imagens da comemoração antes do assassinato e voltou, horas depois, para cometer o ato.

O policial penal estava em um churrasco em um outro clube, quando assistiu a arrumação da festa de Arruda e se deslocou ao local. Um vigilante, identificado com José Augusto Fabri, informou que o fornecimento de senhas não era uma prática comum no clube e afirmou que Claudinei era o responsável pelo monitoramento das câmeras.

A família de Marcelo Arruda não concorda com a conclusão do inquérito, que descarta a possibilidade do crime ter sido realizado por motivação política. A delegada do caso, no entanto, afirma que o celular de Guaranho pode mudar o rumo da história pois, segundo ela, a extração do conteúdo será importante porque pode existir algum comentário sobre o caso.