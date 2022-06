Casos confirmados de covid crescem quase 150% em Feira de Santana

A alta no número de casos de covid-19 em Feira de Santana gera preocupação durante o período de festejos juninos e, principalmente, com a chegada do inverno. Somente neste mês, 172 casos já foram confirmados, contra 69 do mesmo período em maio – o que representa um aumento de 149,2%. Mesmo com um aumento significativo de casos, nenhuma pessoa está internada por complicações da doença no município, de acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Britto, a vacina é a principal responsável em evitar sintomas graves do vírus. “Quem estiver vacinado vai conseguir se proteger muito mais em comparação àquele que não está”. A vacina contra contra a Covid-19 está disponível de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), localizadas nas zonas urbana e rural.

A vacinação acontece nas Unidades de Saúde da Família da sede CSU, Caseb II, Baraúnas, Jardim Cruzeiro, Alto do Papagaio, Asa Branca III, Campo Limpo II, Aviário I e II, Conceição II, Feira VI - I e II, Panorama I e II, George Américo III, IV e Campo Limpo IV, Santo Antônio dos Prazeres I e II, Tomba I e III, Expansão do Feira IX-I, Viveiros, Feira X-III e IV, das 8h às 16h e nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h.

Também haverá imunização em todas as Unidades de Saúde da Família dos distritos: Alecrim Miúdo, Alto do Rosário 1 e 2, Bonfim de Feira, Candeal, Fulô, Galhardo, Jenipapo, Humildes 1, Humildes 2, Ipuaçu, Jaguara 1 e 2, Jaíba, Limoeiro, Mantiba, Matinha, Pé de Serra, Rosário, São Cristóvão, São José 1 e 2, Tanquinho de Humildes, Terra Dura e Tiquaruçu, das 8h às 16h e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cassa, Caseb I, Dispensário Santana, Irmã Dulce, Mangabeira, Serraria Brasil e Subaé a imunização acontece das 8h às 17h.