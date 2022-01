Casos positivos em testes para covid sobem 234% na Bahia

A Bahia registrou 234% de aumento no número de casos que positivaram em testes para detectar a presença do vírus Covid-19. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Segundo a pasta, o comparativo é com os primeiros 12 dias de 2021. A cada 100 exames, o número saltou de 6,55% de testes positivos, para 21,93% neste período.

Ainda de acordo com a Sesab, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia está analisando mais de 3 mil exames de RT-PCR por dia. Esse percentual de positividade (21,93%) só havia sido registrado anteriormente em outubro de 2021.

O número de casos ativos atingiu 6.174 positivos em apenas 24h, nesta quarta (12). Resultado é maior desde julho de 2021, quando havia 6.075. Segundo o boletim epidemiológico também foram registrados 12 mortes pela doença.