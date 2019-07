Cassange terá novo posto de saúde a partir desta quinta (18)

O novo posto de saúde da comunidade de Coração de Maria, em Cassange, na estrada CIA/Aeroporto (próximo ao conjunto habitacional), será inaugurado nesta quinta-feira (18). A solenidade será às 10h30 e contará com a presença do prefeito ACM Neto.

O novo equipamento de saúde terá capacidade para atender cerca de 460 pessoas por dia e oferecerá atendimento médico, de enfermagem e odontológico. O local terá serviços de atenção integral nos programas de hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme, além de oferecer curativos, vacinação, visita domiciliar, marcação de consulta para outras especialidades e exames ofertados no distrito sanitário, dispensação de medicamentos básicos e confecção do cartão SUS (2ª via).

Através da atuação de três equipes de saúde da família e três da área bucal, o novo posto de saúde dará prioridade à população da região de Coração de Maria e tem expectativa de beneficiar aproximadamente 10.500 pessoas.

A construção do equipamento faz parte do projeto de implantação de novas moradias na localidade, através do programa Minha Casa, Minha Vida, que já entregou 2.660 unidades habitacionais para a população local.

Outras inaugurações

Antes da cerimônia de inauguração da nova unidade de saúde, o prefeito ACM Neto se reunirá às 9h30 com toda a equipe de secretários e dirigentes municipais para a abertura de mais uma edição do projeto Prefeitura-Bairro Itinerante.

A reunião será na Escola Municipal Célia Nogueira, em Mussurunga, dentro da programação do Gabinete da Prefeitura em Ação na região de Itapuã. No mesmo local, o gestor municipal assinará a ordem de serviço para a reforma do Campo do Sucatão.

O Gabinete da Prefeitura em Ação transfere a sede do Poder Executivo para comunidades de Salvador. Durante todo o dia, o prefeito também fará inaugurações de obras de infraestrutura e lazer.

Às 14h30, será inaugurado no Bairro da Paz o novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, na Rua Tancredo Neves, n° 80, que atenderá famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Às 16h15, será entrgeue a requalificação da Travessa 3 de Maio, também em São Cristóvão. As intervenções no local visam solucionar um antigo problema de alagamentos, buracos no asfalto e piso irregular. Em seguida, às 17h, haverá a inauguração do Campo do Corte, em São Cristóvão, e, às 18h, a inauguração da praça do Setor J, em Mussurunga.