Castramóvel estará em Cajazeiras X na terça-feira (1º)

Quem precisa castrar cachorros ou gatos terá uma oportunidade gratuita, na próxima semana. O Castramóvel, serviço itinerante oferecido pela Prefeitura de Salvador, estará no bairro da Cajazeiras X, na terça-feira (1º). A unidade permanecerá no bairro até o dia 11 de fevereiro, na rua Oswaldo Sá Menezes, 234, na Escola Municipal Ulysses Guimarães.

Para ter acesso ao serviço é necessário agendar o atendimento. A marcação para a castração poderá ser feita de forma presencial, são dez vagas, das 8h às 13h; ou através do e-mail agendamento.dipa@gmail.com.

É preciso ficar atendo às regras. O animal precisa estar em jejum de água e alimento por 12h e é preciso apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do tutor, comprovante de residência em Salvador, cartão SUS do tutor e cartão de vacina antirrábica atualizado do animal, ou seja, o animal precisa ter tomado a vacina antirrábica nos últimos 12 meses.

Por conta da pandemia, a orientação é que apenas o tutor de animal compareça para evitar aglomerações. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, em janeiro, 450 castrações de cães e gatos já foram realizadas. De março a dezembro de 2021, foram 4.648 procedimentos.

A pasta destaca que a castração prolonga a vida do animal, prevenindo doenças como tumores mamários, tumores de próstata e, em alguns casos, reduz a agressividade e a demarcação de território com o xixi. Outro benefício é o controle populacional, evitando crias indesejadas e o abandono.

A castração também prossegue na outra unidade do Castramóvel, no Mercado São Miguel, na Barroquinha. A população pode entrar em contato com o Fala Salvador 156, ou pelo telefone (71) 3611-7331 para mais informações.