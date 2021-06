Castramóvel fará atendimentos no bairro de Paripe a partir de segunda (5)

O Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos, chega à Prefeitura-Bairro do Subúrbio/Ilhas, em Paripe, na próxima segunda-feira (5) e deve permanecer na região até o dia 3 de setembro. A previsão é que uma média de 20 procedimentos diários sejam realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.



De acordo com a prefeitura, o tutor do animal deve agendar previamente o serviço através do e-mail agendamento.dipa@gmail.com ou presencialmente em postos de saúde da rede municipal. Para agendar por e-mail, basta enviar RG e CPF do tutor, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.



No dia agendado, o animal passa por triagem e, se constatado que ele está saudável, a castração é feita em seguida. A recomendação é que compareçam apenas o tutor e o animal no local da castração para evitar aglomeração. Entre janeiro e maio deste ano, quatro mil animais já foram castrados gratuitamente por meio da rede municipal.



“A vinda do Castramóvel é uma ação muito importante, porque promove uma descentralização do serviço, trazendo-o para mais perto do morador da região do Subúrbio e Ilhas. Com isso, as pessoas não precisam se preocupar com o deslocamento para outros bairros para castrar o seu cão e gato. A prefeitura-bairro do Subúrbio, inclusive, é a que registra o maior número de atendimentos em Salvador”, afirma Marco Aurélio Guimarães, subprefeito da unidade Subúrbio/Ilhas.



Vacinação antirrábica – A imunização contra a raiva também é um pré-requisito para a castração do animal. Por isso, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, também promoveu a vacinação antirrábica no estacionamento da unidade ontem (28) e hoje (29), imunizando 20 animais.



Ainda é possível vacinar os animais na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Paripe, na Unidade de Saúde da Família (USF) Bate Coração e na USF Sérgio Arouca, todas no Subúrbio. Em toda a cidade, a vacinação antirrábica também ocorre em diversos postos de saúde distribuídos em todos os distritos sanitários, das 8h às 12h e das 13h às 17h.



Para saber onde está o posto mais próximo, tanto para vacinar contra a raiva como para agendar a castração, o cidadão pode entrar em contato com o Fala Salvador 156 ou com CCZ, no número (71) 3611-7331.



Balanço – De janeiro a maio deste ano, o CCZ protegeu da raiva quase 13 mil cães e 10 mil gatos na capital baiana. Quando vacinado a primeira vez, o animal precisa tomar uma dose de reforço após 30 dias. Depois disso, a imunização deve ser feita uma vez por ano.



“A vacina antirrábica é a principal forma de se prevenir da doença. A raiva é uma doença causada por um vírus que é 100% letal, não há cura para os animais. Essa letalidade faz com essa seja uma das doenças mais graves que existem, e a vacinação é a principal forma de prevenir, ou seja, o animal vacinado está protegido. Além disso, a raiva é uma zoonose (transmissível para seres humanos), portanto, o animal vacinado protege também toda a família e população”, afirma o médico veterinário e subcoordenador de apoio diagnóstico do CCZ, Aroldo Carneiro.



A campanha anual de vacinação antirrábica está prevista para iniciar neste segundo semestre, no mês de agosto. Na ocasião, a imunização será ampliada para mais postos de saúde e os agentes do CCZ também percorrem alguns bairros com o serviço em domicílio.