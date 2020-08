Castramóvel volta a atender cães e gatos gratuitamente; veja como solicitar cirurgia

O serviço do Castramóvel, que realiza castrações em cães e gatos de forma itinerante, retoma os serviços em Salvador nesta segunda-feira (24). A atividade chegou a anunciar que voltaria a funcionar, mas precisou ser suspensa novamente por conta de medidas mais rígidas de combate ao coronavírus.

Para solicitar a castração do seu animal de forma gratuita é necessário enviar um e-mail para o endereço agendamento.dipa@gmail.com, solicitando o serviço. Depois, é só aguardar que uma equipe entre em contato.

O Castramóvel ficará até o final de outubro na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na Avenida General San Martin, 734, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Como a capacidade do serviço foi reduzida em 50%, serão realizadas apenas 15 cirurgias por dia.

“O interessado pode enviar o e-mail em qualquer horário e o agendamento será realizado para a data mais próxima possível, assim como ocorre nas clínicas contratualizadas pelo município. Adotamos todas as práticas de limpeza para resguardar a saúde dos bichos e também de seus tutores, prezando a qualidade do serviço, pois entendemos que é uma cirurgia essencial para quem tem animais em casa”, explicou o diretor de Bem-Estar e Promoção da Saúde Animal, Gustavo Moraes.

Desde que foi implantado, em 2013, o serviço já promoveu a castração de pelo menos 25 mil animais.