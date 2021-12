Catadores dobram renda mensal em 2021

Por trás de todo o trabalho de educação ambiental, incentivo ao desenvolvimento da economia circular e apoio a projetos de sustentabilidade, a Braskem tem ainda como grande objetivo melhorar a qualidade de atuação, de renda e de vida dos catadores e recicladores de resíduos.

Por esta razão a empresa aposta na parceria com o Programa Ser+, realizado pela cooperativa Mãos Verdes, que garante capacitação profissional, assessoria técnica, investimentos materiais e reestruturação para cooperativas com a meta de fortalecer a cadeia de reciclagem e promover inclusão social. Os resultados desta parceria já são reais na Bahia. Considerando todas as regiões em que o programa atua são impactadas hoje 1163 famílias, com renda média de R$ 1.519,54, praticamente o dobro de 2020.

"O Programa Ser+ é uma iniciativa de responsabilidade socioambiental 100% financiada e realizada pela Braskem. Visa a inclusão produtiva das cooperativas de catadores nas regiões de operação industrial da empresa. Nosso objetivo é tornar os empreendimentos populares em negócios viáveis com gestão sustentável. Os resultados positivos do programa são fruto do acompanhamento constante, das formações realizadas, dos investimentos e do engajamento das cooperativas"_Felipe Goulart da Silva, engenheiro de produção e gerente de projetos da Cooperativa Mãos Verdes.

O Ser+ atende 40 unidades de triagem em quatro estados brasileiros. Na Bahia, são quatro delas: Coopmarc (Camaçari), Camapet e Cooperguary (Salvador) e Verdecoop (Porto de Sauípe - Entre Rios). A atuação do Ser+ garantiu estabilidade às cooperativas, mesmo durante a pandemia. No ano de 2020 todas sofreram com as restrições, o que ocasionou uma queda considerável na renda, mas ao longo de 2021 as cooperativas conseguiram não só recuperar seus desempenhos, mas superá-los, impulsionados também pelo aumento dos preços dos materiais.

De acordo com o presidente da Cooperguary, Edmundo Góes, um dos maiores ganhos através do programa foi a profissionalização da gestão das cooperativas.

"O suporte técnico oferecido pelo Ser+ e investimentos em equipamentos melhoraram nossa logística e ajudaram a resolver as dificuldades da cooperativa. Com isso, conseguimos trabalhar com mais independência"_ Edmundo Góes, presidente da Cooperguary

A cooperativa hoje coleta de 60 a 100 toneladas de materiais por mês. Esse material é vendido para parceiros e transformado em outros produtos. "A parceria com o Ser+ e Braskem traz um resultado importante. Conseguimos adquirir um caminhão que hoje dá maior versatilidade à cooperativa. Se não fosse esse caminhão estaríamos parados. Hoje temos de 30 a 40 famílias que atuam na cooperativa e esse trabalho também abrange mais pessoas, porque tem ainda os catadores avulsos que também dependem da nossa organização", diz Edmundo.

