Católicos celebram Pentecostes com missas e procissões

O momento bíblico em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Jesus e eles falam em línguas, e quando esse mesmo divino alcança a Virgem Maria, é celebrado pelos católicos como dia de Pentecostes. A festa sempre acontece 50 dias após a páscoa e foi reverenciada neste domingo (28), em todo o mundo. Em Salvador, há três paróquias dedicadas ao Divino Espírito Santo, e todas comemoram a data com missas e procissões.

Imperador e imperatriz fazem parte da tradição (Foto: Ana Lúcia/ CORREIO)

Segundo uma antiga tradição hebraica esse é o momento de agradecer a Deus pela colheita realizada após a Páscoa. Na Paróquia do Divino Espírito Santo do Vale dos Lagos houve alvorada às 6h30, duas missas pela manhã e uma procissão e missa à tarde. A celebração das 7h30 foi singular para Caio Ribeiro, 18 anos, o imperador da festa. Ele contou que Pentecostes tem um significado especial.

“Eu concorri uma vez, em 2017, e não fui escolhido. Estava desmotivado e afastado da igreja quando ela [a imperatriz] me incentivou a retornar. Acredito que foi o Espírito Santo quem me trouxe de volta, fui escolhido imperador e foi uma experiência incrível”, contou.

Os imperadores são selecionados um ano antes da festa, através de sorteio, e assumem compromissos com ações de evangelização, catequese e orações com a assembleia. As atividades duram o ano inteiro até a festa de Pentecoste, considerado o dia mais importante do reinado. A imperatriz Rosana Carvalho, 17 anos, ficou emocionada.

“Nossos nomes são sorteados separados, primeiro a imperatriz e depois o imperador. Aconteceu de Caio e eu sermos os escolhidos. Tinha que ser. Foi uma experiência maravilhosa. A gente motiva os fiéis, insiste para que eles continuem persistindo e participamos dos momentos especiais da igreja usando os trajes”, contou.

Missa de Pentecostes (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO )

Recomeçar

Apesar da chuva forte que atingiu a cidade na manhã de domingo, a igreja ficou lotada. A primeira missa foi presidida pelo diretor da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela / Rádio Excelsior da Bahia, padre Danilo Pinto, que explicou que a festa de Pentecoste tem relação direta com a renovação e o recomeço.

“Os discípulos se encontravam ilutados, porque haviam perdido seu Senhor. Estavam temerosos, com medo de perder a própria vida, porque judeus e romanos ainda estavam perseguidos os discípulos de Jesus, e o Espírito Santo lhes permiti começar uma nova história. Essa é a grande mensagem de Pentecostes, ele torna nova todas as coisas e nos permite começar uma nova vida a partir da nossa vida, a encontrar recursos onde a gente achava que não existia”, explicou.

Padre Danilo Pinto destacou que a festa representa o recomeço (Foto: Ana Lúcia/ CORREIO)

O dia foi especial também para o padre responsável pela Paróquia do Divino Espírito Santo do Vale dos Lagos, Jaciel Bezerra, porque neste domingo ele faz aniversário. Os fiéis levaram bolo e cantaram parabéns para o religioso, que ficou emocionado. Ele destacou que Pentecoste celebra a alma da Igreja.

“É um dia de celebração não somente para os católicos, mas para toda a humanidade independentemente da crença ou religião. É o dia em que o mundo celebra o que Jesus prometeu. Antes de partir para o Pai, Ele disse aos apóstolos ‘vou voltar para o Pai, mas após 50 dias enviarei o paráclito’, que é o Espírito Santo de Deus e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo”, afirmou.

Pároco Jaciel Bezerra faz aniversário no dia da festa (Foto: Ana Lúcia/ CORREIO)

Tradicionalmente o divino é retratado como a figura de uma pomba branca. Pela manhã, as celebrações encerraram com a coroação dos dois novos imperadores, Miguel Guimarães, 13 anos, e Valentina Fernandes, 11 anos, que assumem os lugares de Caio e Rosana.

À tarde, haverá uma procissão saindo da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, em Colinas de Pituaçu, e seguindo até a Matriz, onde será celebrada uma missa às 18h. Os fiéis contaram que é um dos momentos mais emocionantes, diversos grupos participam do cortejo trajando vestes religiosas e a ação envolve cerca de 60 crianças, com anjinhos, princesas, os ex-imperadores e outras figuras.

Miguel e Valentina (ao fundo) assumiram os lugares de Caio e Rosana (à frente) (Foto: Ana Lúcia/ CORREIO)

Na Paróquia do Espírito Santo de Tancredo Neves haverá procissão às 16h, saindo da Comunidade São Filipe e seguindo até a Matriz, e missa às 18h. Já na Paróquia do Espírito Santo do Alto das Pombas a procissão será às 17h, os fiéis se encontrarão no CEPARH, na Federação, e a Procissão da Luz segue até a Matriz, onde uma missa encerra o ato.