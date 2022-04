Caton Techonology escolhe Salvador para celebrar chegada à América Latina

Empresa de tecnologia com mais de 25 anos no mercado de redes e sede em Cingapura, a Caton Technology está em fase de expansão e iniciando as operações na América Latina, inclusive no Brasil. E a capital baiana foi escolhida para receber a celebração de chegada da companhia.

A marca promove um lançamento oficial em Salvador na terça (26) a partir das 9h30, no Hub Salvador, com a participação do diretor comercial no Brasil, Eduardo Branco e o vice-presidente sênior de operações globais, Gerald Wong.

“A Caton foi pioneira em uma maneira melhor, mais rápida e mais segura de transportar vídeo com qualidade de transmissão e arquivos grandes em qualquer rede IP. Criamos uma tecnologia que oferece valor e qualidade incríveis aos nossos clientes. Nossas soluções capacitam empresas de todos os setores a fazer seu trabalho melhor: seja transmitindo mídia ao vivo para o mundo até em UHD ou compartilhando arquivos grandes com segurança em uma rede global de escritórios”, enfatiza Pedro Advincola, sócio da RMR, revendedora Caton no Brasil.

Na oportunidade, convidados, empresários, representantes de startups e profissionais que buscam novas tecnologias no mercado de redes, poderão conhecer ao vivo os equipamentos e o protocolo patenteado para solução de transporte de rede via IP oferecidos pela empresa - que tem em sua cartela clientes como a NHK, SKY, Disney e NBA.

Como funciona na prática

Emissoras de TV, faculdades a distância e empresas de eventos, por exemplo, que usam satélite e necessitam de diversos aparatos para realizar transmissões em alta definição poderão contar com equipamentos mais ágeis, compactos, com altíssima capacidade de armazenamento e menor custo a curto, médio e longo prazo.

“A internet no Brasil é instável e esse protocolo e os aparatos tecnológicos corrigem os nossos 3 principais problemas de uma transmissão pela internet: Jitter, latência e perda de pacote de dados. Eles criaram uma espécie de estrada onde é possível fazer todo o processo através da internet pública. Não estamos falando de uma nova internet, mas de caminhos inovadores que trazem um universo de possibilidades para potencializar a qualidade dos negócios do segmento”, conclui Pedro Advincola.